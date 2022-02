Atlético Madrid vs. Manchester United: estadísticas, cuotas y favoritos en la Champions League

Los colchoneros tienen una racha vigente en Champions: llevan 14 partidos sin perder como locales en las fases eliminatorias. | Fuente: AFP

Los partidos de ida por los octavos de final de la Champions League se cierran este miércoles 23 de febrero con los vibrantes encuentros entre Atlético Madrid vs. Manchester United en el Wanda Metropolitano y el Benfica vs. Ajax en el estadio Da Luz.

Con la nueva regla de que el gol de visitante ya no tiene doble valor, los visitantes de esta fecha tendrán que salir a proponer cautelosamente si quieren asegurar el pase en el partido de regreso. Por su parte, los locales tendrán que dar el primer paso hacia cuartos tratando de sacar un triunfo con el apoyo de sus aficionados.

Champions League: A qué hora y dónde ver los partidos

Tanto el Atlético Madrid vs Manchester United como el Benfica vs Ajax están programados para este miércoles 23 de febrero a las 3:00 p. m. (hora peruana). Las señales habilitadas para la transmisión de estos partidos de UCL son ESPN 2 y Star Plus.

Atlético Madrid vs. Manchester United: Análisis y estadísticas

Atlético Madrid llega a este partido como segundo del Grupo B de la Champions, detrás de Liverpool, pero su presente en La Liga no es el ideal: aunque viene de golear al Osasuna, ocupa el quinto lugar de la tabla. Además, el equipo del Cholo Simeone viene de una mala racha en copas: cayó este año en la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club y quedó eliminado de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad.

A pesar de esto, los colchoneros tienen una racha vigente en Champions: llevan 14 partidos sin perder como locales en las fases eliminatorias. Luis Suárez viene de anotarle al Osasuna y Antoine Griezmann, el goleador del equipo en Champions, podría reaparecer este miércoles en UCL, aunque se dice que el Cholo optaría por arrancar con Ángel Correa y Joao Félix en el ataque, dejando a Suárez y Griezmann en la banca.

El Cholo optaría por arrancar con Ángel Correa y Joao Félix en el ataque, dejando a Suárez y Griezmann en la banca. | Fuente: Getty Images

En el caso de Manchester United, aunque acabó la fase de grupos en el primer lugar del Grupo F, llega inestable en Premier League: ha ganado sus dos últimos partidos, pero sus constantes empates lo ubican hoy en el cuarto lugar de la tabla. Además, fue eliminado de la Copa Fa en cuarta ronda por el Middlesbrough, en la vía de penales.

Su goleador, Cristiano Ronaldo, acumula 6 goles en la Champions League (top 5 de goleadores del torneo), pero recién pudo anotar su primer gol del 2022 el pasado martes 15 de febrero ante Brighton. ¿Se quitará la mala racha este miércoles para cantar su segundo gol del año?

En Champions, jugar en España siempre ha sido complicado para el United: solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos de eliminatorias en este país. Un dato especial es que los Diablos Rojos han anotado 499 goles en competiciones europeas: 100 en la Copa de Europa y 399 en la Champions League. De anotar ante el Atleti, podrían convertirse en el cuarto equipo en alcanzar los 500 tantos.

Cuotas del Atlético Madrid vs. Manchester United

Las cuotas de Apuesta Total(*) para este partido están peleadas, pero el Atlético Madrid saldrá a hacer respetar la casa, por lo que se muestra con un leve favoritismo para ganar, pagando 2.75. Por su parte, la sorpresa del Manchester United con una victoria de visita paga 2.91 lo apostado. El empate también se perfila como una buena opción, pagando 3.08.

Atlético Madrid vs. Manchester United: Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día. | Fuente: Apuesta Total

Benfica vs. Ajax: ¿Quién es el favorito y cuáles son las cuotas?

Por otro lado, Benfica y Ajax se verán las caras en el estadio Da Luz de Portugal también este miércoles 23 de febrero a las 3:00 p. m. (hora peruana). Aunque es visitante, Ajax llega como favorito: está invicto en esta edición de la Champions y llega como líder del Grupo C, con 20 goles a favor y solo 5 en contra.

Además, el equipo de los Países Bajos tiene en sus filas al goleador de esta temporada de UCL: el francés Sébastien Haller ya lleva 10 goles en la competición y espera seguir ampliando su racha. El equipo de Ámsterdam lidera la Eredivisie y no pierde un partido oficial desde el 12 de diciembre del año pasado.

El Ajax está invicto en esta edición de la Champions League. | Fuente: EFE

Por su parte, el Benfica viene de perder la Copa de la Liga de Portugal ante el Sporting de Lisboa y en la última fecha de la liga empató de visita con el Boavista. Se ubica en el tercer lugar de la liga y llega a este partido de Champions luego de quedar en el segundo lugar del Grupo E, detrás del Bayern y relegando al Barcelona a la Europa League.

Las cuotas de Apuesta Total(*) para este partido tienen como claro favorito al visitante Ajax: una victoria del equipo de Ámsterdam paga 1.75, mientras que la sorpresa con un triunfo de Benfica paga 4.80. Por su parte, el empate paga 3.93 la apuesta inicial.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.