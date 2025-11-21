Campaña busca prevenir el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes

Los espacios públicos también requieren la atención de padres y cuidadores para proteger a los menores. | Fuente: PCM

Cifras que revelan la magnitud del problema

Datos de los Centros Emergencia Mujer y Familia del MIMP señalan que, entre enero y agosto del presente año, se registraron 21 212 casos de violencia sexual, de los cuales 13 998 fueron cometidos contra menores de 0 a 17 años. Esta cifra es reveladora, pues este grupo representa el 65.9 % del total de casos reportados.

Un dato alarmante es que, en la mayoría de hechos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, existe un vínculo cercano entre agresor y víctima: 7 de cada 10 delitos son cometidos por una persona del entorno.

Otro punto crítico es que el 15.2 % de adolescentes mujeres fueron agredidas sexualmente antes de los 12 años. A ello se suma que el 22.4 % de adolescentes mujeres de 12 a 17 años fueron víctimas de violencia sexual en el último año por un agresor distinto a su pareja.

Las cifras oficiales muestran que el abuso sexual contra menores suele ser cometido por personas cercanas que deberían protegerlas. De acuerdo con el MIMP, las violaciones a menores de edad ocurren con mayor frecuencia en los hogares (65.9 %) y en la vía pública (23.6 %).

El abuso sexual en la niñez genera graves interferencias en el desarrollo evolutivo, con consecuencias altamente traumáticas que afectan su desarrollo social, emocional y cognitivo.