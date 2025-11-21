Campaña busca prevenir el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes

El riesgo de violencia y abuso sexual puede estar muy cerca de las niñas, niños y adolescentes, incluso en los entornos de confianza. Por eso, es imprescindible que los padres procuren ambientes seguros en casa, el colegio y la comunidad, pero sobre todo que observen el comportamiento de sus hijos, los escuchen y tomen acciones inmediatas si tienen alguna sospecha.
De acuerdo con información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la violencia sexual es un problema de salud multidimensional y los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables.