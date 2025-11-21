Últimas Noticias
Campaña busca prevenir el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes

La Línea 100 brinda atención y orientación inmediata ante cualquier caso o sospecha de violencia.
| Fuente: PCM
El mensaje anima a las familias a estar más presentes, conversar con los menores y actuar a tiempo ante cualquier señal de alerta.

El riesgo de violencia y abuso sexual puede estar muy cerca de las niñas, niños y adolescentes, incluso en los entornos de confianza. Por eso, es imprescindible que los padres procuren ambientes seguros en casa, el colegio y la comunidad, pero sobre todo que observen el comportamiento de sus hijos, los escuchen y tomen acciones inmediatas si tienen alguna sospecha.

De acuerdo con información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la violencia sexual es un problema de salud multidimensional y los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables.

Los espacios públicos también requieren la atención de padres y cuidadores para proteger a los menores.
| Fuente: PCM

Cifras que revelan la magnitud del problema

Datos de los Centros Emergencia Mujer y Familia del MIMP señalan que, entre enero y agosto del presente año, se registraron 21 212 casos de violencia sexual, de los cuales 13 998 fueron cometidos contra menores de 0 a 17 años. Esta cifra es reveladora, pues este grupo representa el 65.9 % del total de casos reportados.

Un dato alarmante es que, en la mayoría de hechos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, existe un vínculo cercano entre agresor y víctima: 7 de cada 10 delitos son cometidos por una persona del entorno.

Otro punto crítico es que el 15.2 % de adolescentes mujeres fueron agredidas sexualmente antes de los 12 años. A ello se suma que el 22.4 % de adolescentes mujeres de 12 a 17 años fueron víctimas de violencia sexual en el último año por un agresor distinto a su pareja.

Las cifras oficiales muestran que el abuso sexual contra menores suele ser cometido por personas cercanas que deberían protegerlas. De acuerdo con el MIMP, las violaciones a menores de edad ocurren con mayor frecuencia en los hogares (65.9 %) y en la vía pública (23.6 %).

El abuso sexual en la niñez genera graves interferencias en el desarrollo evolutivo, con consecuencias altamente traumáticas que afectan su desarrollo social, emocional y cognitivo.

Pequeñas variaciones en el comportamiento de niñas y niños pueden ser indicios importantes para buscar apoyo oportuno.
| Fuente: PCM


La escuela es un espacio clave para detectar señales y fortalecer la comunicación con niñas y niños.
| Fuente: PCM

Campaña para reforzar la prevención y la denuncia

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Comunicación Social, ha iniciado una campaña para sensibilizar a los padres de familia sobre la necesidad de observar y escuchar constantemente a sus hijos, y actuar de inmediato ante cualquier sospecha.

Si eres testigo de algún intento de abuso o tienes sospechas, actúa, porque tu acción es la mejor prevención”, es uno de los mensajes claves de la campaña. Además, se impulsa la denuncia de cualquier caso o indicio a la Línea 100, disponible las 24 horas del día.

