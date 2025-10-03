Áncash: dictan cadena perpetua a hombre por abuso sexual contra una niña de 12 años en Chimbote

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Además de la máxima pena, el Poder Judicial le impuso el pago de una reparación civil de 20 mil soles. | Fuente: Andina

El Poder Judicial sentenció a cadena perpetua a Ulises Chuqui, de 31 años, por el delito de violación sexual en agravio de una niña de 12 años, en el distrito de Chimbote, región Áncash, informó el Ministerio Público del Santa.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en mayo del 2018 en la casa de la expareja del hombre. El acusado aprovechó que la sobrina de la mujer estaba en una habitación viendo televisión para ingresar y abusar de ella.

Una semana después, la menor volvió a quedar bajo el cuidado de Ulises Chuqui, quien volvió a ultrajarla. La víctima finalmente contó lo sucedido a su abuela, quien interpuso la denuncia que dio inicio al proceso.

Además de la máxima pena, el Poder Judicial le impuso el pago de una reparación civil de 20 mil soles.

PNP investiga presunto secuestro y abuso de escolar de 16 años en Cañete

Hace dos semanas, la Policía Nacional inició una investigación por el caso de una menor de 16 años que fue hallada en Cañete, en la región Lima, con signos de violencia en el río Cañete, ubicado en el distrito de Pacarán.

Como se recuerda, la adolescente fue encontrada con las manos atadas, la boca cubierta y evidencias de haber sido agredida.

Según indicaron los efectivos policiales, la estudiante de cuarto año de secundaria contó que los hechos ocurrieron cuando se dirigía a su centro educativo. En ese momento, una persona con un tatuaje en la mano le cubrió la boca con un trapo, tras lo cual perdió el conocimiento.

Al ser hallada, vestía su uniforme escolar, no tenía calzado y presentaba signos de haber sido dopada, por lo que fue trasladada de inmediato al centro de salud de la jurisdicción.