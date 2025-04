Condorcanqui: se registraron más de 160 denuncias por violencia sexual contra menores de edad en 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, los niños, niñas y adolescentes continúan enfrentando una dura realidad. En el 2024 se reportaron 165 denuncias por violencia sexual a menores de edad ante el Ministerio de la Mujer (MIMP). Y lo más preocupante es que, de esos casos, el 20% de los agresores denunciados fueron sus propios profesores.

Solo en los dos primeros meses de este 2025, se reportaron 13 casos de violencia sexual contra menores de edad en esta provincia. Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, quien denunció estos hechos el año pasado en RPP, alerta que los casos continúan aumentando y que, incluso, hay víctimas menores de cinco años.

"Los casos no están parando. Están atacando a los niños, y eso es lo que más indigna, son niños de 3 años, 4, 5, no puede ser eso. Yo no sé qué está pasando en realidad y es preocupante, no han sido suficientes las denuncias, el tema también es acá el tema de justicia", señala la lideresa.

Condorcanqui solo tiene una comisaría en el distrito de Santa María de Nieva. | Fuente: Andina

Fiscalía Especializada para atender casos de violencia a menores

Ante esta complicada situación y en respuesta a los pedidos de diversos colectivos indígenas, el 21 de marzo de este año el Ministerio Público creó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar en Condorcanqui. Según la resolución N° 905-2025-MP-FN esta fiscalía atenderá los casos de los tres distritos de la provincia: Santa María de Nieva, Río Santiago y El Cenepa.

"La respuesta integral del Ministerio Público a tan lamentables como hechos delictivos incluye acciones como la calificación e inicio de diligencias preliminares de las denuncias referenciadas por el Ministerio de Educación, así como el establecimiento de una Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar en Condorcanqui, buscando así una respuesta penal adecuada, oportuna e inmediata", señalaron desde el Ministerio Público a través de un comunicado.

Desde la comunidad awajún saludan esta decisión y reconocen que es un paso adelante, siempre y cuando se cumpla con su implementación. "Actualmente, hay más de 800 expedientes de denuncias de violencia contra la mujer y solo tenemos un fiscal que tiene a su cargo 300 de estos. En esa fiscalía especializada que recién se ha creado han designado a dos fiscales, pero se necesitarían como mínimo cinco para agilizar todos los casos", cuenta Rosmery Pioc.

La asignación de profesionales como psicólogos especializados en violencia y médicos legistas también es una necesidad. En setiembre del 2024 se inauguró la primera cámara Gesell en el distrito de Nieva, la capital de Condorcanqui, de parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú, con el apoyo de USAID. Sin embargo, hasta la fecha, el estado no ha asignado un médico legista para atender a las víctimas, advierte la lideresa awajún.

Para cubrir adecuadamente los tres distritos de Condorcanqui se necesita como mínimo instalar una cámara Gesell en cada localidad; es decir, implementar dos más además de la que ya se tiene. La implementación de una cámara Gesell en una sede fiscal ya existente cuesta un poco más de 48 mil soles, según el Ministerio Público. Si se tuviera que construir desde cero, el presupuesto aumenta a 385 mil soles.

"Esto implica por supuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometa en esa ruta [de otorgar presupuesto adicional a la Fiscalía] porque urge contar con estas cámaras Gesell y el personal idóneo, capacitado, que logre atender a las víctimas", detalla Patricia Correa, educadora y miembro del equipo de voluntarias contra la violencia en Condorcanqui.

En esa línea, la Fiscalía ha solicitado la emisión de un Decreto de Urgencia para la transferencia de partidas por más de mil millones de soles que, en la actualidad, está en cancha del MEF, según pudo conocer RPP Data.

Acercar la justicia a las víctimas

Denunciar un caso de violencia en Condorcanqui no es fácil. En toda la provincia solo hay una comisaría, en la localidad de Santa María de Nieva. Si un padre o madre de familia quisiera ir a denunciar un hecho con su hija desde el distrito de Río Santiago, tendría que navegar más de tres horas y pagar 80 soles por persona ida y vuelta, lo que haría un total de más de 300 soles de presupuesto solo para ir a denunciar. Un monto que pocos pueden costear.

Desde el Poder Judicial se está trabajando para poder acercar la justicia a las víctimas, pero se necesita un esfuerzo aún mayor, señala Elvia Barrios, jueza suprema y Presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, quien en julio del 2024 visitó la provincia.

"Hay jueces que se trasladan de manera itinerante a los lugares para recibir denuncias, solucionar los conflictos en ese mismo momento. Así lo hacemos, pero no es suficiente porque las distancias son muy largas. Lamentablemente las víctimas de violencia por falta de confianza en el sistema de justicia, hay que decirlo claramente, no acuden", comenta Barrios.

La jueza suprema insta a las familias a ser persistentes e insistentes en las denuncias, y también señala que el Estado tiene que garantizar que estas se puedan procesar. "A las autoridades yo les diría que dejen el discurso, la foto. Hay que actuar de manera inmediata porque todavía no se ha dimensionado cuántas niñas más han sido víctimas de violencia sexual o cuántas inclusive tiene ahorita VIH. Hay que ejecutar y realizar acciones directas", menciona.

Visita del Poder Judicial a la comunidad de Yutupis en Río Santiago para recoger las demandas de la población en torno a los casos de violencia sexual. | Fuente: Poder Judicial