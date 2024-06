Emprende tu negocio con un préstamo de S/ 50 mil soles y logra tu independencia financiera.

Aquí te explicamos cómo asegurar el financiamiento esencial para lanzar tu negocio y alcanzar tus metas emprendedoras.

Así como Perú logró su independencia y forjó su propio destino, tú también puedes emprender tu propio negocio y alcanzar la tan anhelada independencia financiera. Dar el primer paso hacia el emprendimiento no solo te permitirá ser tu propio jefe, sino también disfrutar de la libertad de tomar tus propias decisiones y construir un futuro próspero.

Sin embargo, para lograrlo es posible que necesites acceder a un préstamo. Al buscar financiamiento, puedes encontrarte con algunos obstáculos como no tener un historial crediticio competente o estar registrado como deudor en Infocorp. Afortunadamente, existen alternativas para poder obtener ese dinero y no detener tus sueños. Entidades financieras especializadas y opciones de financiamiento no tradicionales pueden brindarte el apoyo necesario para poner en marcha tu negocio.

Accede a un préstamo desde S/ 15 mil con Prestamype

Con Prestamype, tienes la oportunidad de acceder a préstamos que van desde S/ 15 mil hasta S/ 1 millón, ideales para convertir tus ideas en un negocio exitoso. Muchas veces, los emprendedores se encuentran con el desafío de no contar con los recursos necesarios para iniciar sus proyectos. Prestamype ofrece soluciones flexibles y accesibles que facilitan el financiamiento que necesitas para hacer realidad tus sueños empresariales.

A continuación, te contamos cuáles son los beneficios de obtener un préstamo con Prestamype:

Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 1 millón.

Tasa de interés mensual desde 1.19 %

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

Desembolso rápido: 15 días en promedio

Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para acceder a financiamiento con Prestamype

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Sullana, Chiclayo o Chimbote.

Debe estar libre de problemas legales en la Municipalidad o los Registros Públicos.

Prestamype es garantía de seguridad y confianza



Prestamype es una Fintech líder en el Perú que ofrece préstamos con una tasa de costo efectivo anual desde 22.13%. Esta tasa incluye todos los gastos asociados como tasación, notariales, registrales y de levantamiento, asegurando transparencia total en los costos financieros para sus usuarios. Desde su fundación en 2017, Prestamype ha desembolsado más de S/ 700 millones, contribuyendo significativamente al crecimiento de micro y pequeños empresarios en el país.

Además de su robusta trayectoria y transparencia en costos, Prestamype ha obtenido reconocimientos importantes en el ámbito empresarial. Ha sido destacada como una de las mejores 100 startups en el Perú según Forbes, consolidándose como una opción confiable y segura para obtener financiamiento empresarial.

También, ha recibido financiamiento del BID Lab, el Laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, por $2 millones y el respaldo financiero de una de las Venture Capital más grandes del Perú: Salkantay VC. Asimismo, se ha convertido en la primera Fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$ 5 millones, liderada por los inversores internacionales Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit.

Prestamype se distingue por su compromiso con la transparencia financiera, su amplia experiencia en el mercado peruano y el respaldo de inversores estratégicos, posicionándose como una garantía de seguridad y confianza para quienes buscan financiar y hacer crecer sus negocios de manera efectiva y sostenible.