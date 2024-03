Emprendimientos sostenibles deben lograr generar sus propios ingresos, asegura experta

Perú es el cuarto país con más emprendedores en el mundo, según un estudio de Ipsos Global Advisor 2023. En esa línea, tenemos más de 102 mil emprendedores formales, los cuales generan, en conjunto, 340 mil empleos directos, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Producción.

En los últimos años, además de ser un motor para la economía, se ha generado una tendencia que promueve los emprendimientos sostenibles. Este tipo de negocios se caracterizan por tener una misión social y ambiental que es “el corazón de la empresa”, explica Cinthia Varela, directora ejecutiva de Kunan, plataforma peruana de fortalecimiento al ecosistema del emprendimiento social en el país.

“Los emprendimientos tradicionales inician desde una oportunidad que ven en el mercado. En el caso de los emprendimientos sostenibles se identifica primero una problemática social que queramos solucionar. Ese es el primer motor de cambio”, sostiene.

Importancia de que el negocio sea autosostenible

Otra de las características de los emprendimientos sociales es que sean autosostenibles, agrega la especialista. “Al principio ningún emprendimiento es sostenible, tienes que lograr que lo sea y va a depender mucho del tipo de negocio que manejes, pero debes generar ingresos propios”, comenta.

La experta agrega que recibir donaciones no es negativo; sin embargo, no pueden representar más del 30% de los ingresos del emprendedor. “Que vengan las donaciones, pero no pueden exceder en ese porcentaje porque ¿qué pasa si se tienen que ir? No podemos depender de ellas y tenemos que buscar nuestros propios ingresos”, explica Varela.

Una de las iniciativas que agrupa y reconoce a los emprendimientos sociales es el Desafío Kunan, que nació hace nueve años con la visión de identificar a los emprendedores sociales. “Hace un par de años ganó Te Apoyo, una fintech que da microcréditos a mujeres emprendedoras de zonas rurales. También se reconoció a otro emprendimiento llamado Pixed que hace prótesis en impresoras 3D”, recuerda Varela.

Ganas de emprender

Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que 4 de cada 10 peruanos tiene intenciones de iniciar un negocio en los próximos meses. El informe menciona que el 40% de las personas encuestadas han ideado una forma de poder solventar sus gastos mensuales con un nuevo emprendimiento, mientras que un 10% ya cuenta con uno.

En esa línea, Varela agrega que el emprendimiento sostenible es una forma distinta de hacer negocios y tiene un propio ecosistema que ha ido mejorando a lo largo del tiempo. “Existen organizaciones que están apoyando iniciativas que busquen generar no solo resultados económicos si no también un impacto en la sociedad”, finaliza.