Energías renovables: Beneficios de la energía solar para cuidar el medio ambiente

Los paneles solares ya son una alternativa para generar energía no contaminante. Conoce los beneficios de la energía solar y su papel en la transición energética.

La forma en que generamos energía ha cambiado con los años y, ante el cambio climático, hoy en día es cada vez más importante reducir nuestra huella de carbono en el planeta. El sector eléctrico ya ha dado grandes pasos para aprovechar las fuentes de energía renovable y así lograr la sostenibilidad.

Un ejemplo de ello es el aprovechamiento de la energía solar que, a diferencia de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural (que no son renovables) permite aprovechar un recurso inagotable y sostenible: el sol.

La energía solar se puede traducir en dos tipos: la energía fotovoltaica (producida por la luz del sol) y la energía termosolar (producida por el calor del sol). Hoy en día ambas son usadas para la generación de electricidad gracias a la tecnología, por ejemplo, ya contamos con paneles solares o generadores fotovoltaicos que hacen posible llevar electricidad a lugares remotos.

Este es el caso de Electro Sur Este, empresa que distribuye energía eléctrica en las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios, y provincias de Ayacucho, Arequipa y Puno, que ha apostado por la energía renovable y desde hace más de 10 años ya cuenta con una planta de generación de energía fotovoltaica de 150 kW en su sede principal ubicada en la ciudad del Cusco, de esta manera, y paso a paso, la transición energética va avanzando a favor del planeta.

Beneficios de la energía solar

Al igual que otras energías renovables, la energía solar fotovoltaica tiene diversos beneficios. Aquí contamos los principales:

1) Es renovable, inagotable y está en todos lados

Los combustibles fósiles que son fuentes tradicionales de energía tienen reservas que se agotan con el tiempo. En cambio, el sol es la principal fuente de energía de todo el planeta y estará ahí para nosotros por miles de millones de años. Lo mejor es que está en todos lados, por lo que se puede aprovechar desde cualquier lugar, incluso en lugares alejados o poco accesibles.

2) Ayuda a la lucha contra el cambio climático

La energía solar es renovable y no emite gases de efecto invernadero, por lo que es fundamental en la lucha contra el calentamiento global.

3) No contamina aire ni agua

La energía solar fotovoltaica es una energía limpia: no deja sustancias tóxicas en el aire y tampoco contamina el agua, con lo que ayuda a conservar el medio ambiente y no representa una amenaza para la salud humana. Además, los sistemas fotovoltaicos para aprovecharla no generan ruido.

Electro Sur Este cuenta con una planta de generación de energía fotovoltaica de 150 kW en su sede principal ubicada en la ciudad del Cusco. | Fuente: Electro Sur Este

4) Reduce costos

Aparte de que los paneles solares son de fácil instalación y requieren poco mantenimiento, también tienen un costo asequible y representan ahorros en electricidad, tanto para las empresas como las familias. Estos duran de 25 a 30 años y los materiales de los que están compuestos pueden ser reciclados.

5) Genera empleo

La energía solar y todo lo que ello implica está generando miles de empleos en ramas como la tecnología, construcción, ingeniería y electricidad. Así impulsa la economía de los países y abre nuevas rutas para acuerdos y caminos de inversión en el sector.

¿Qué es la transición energética?

La energía solar es fundamental para lograr la transición energética, es decir, para pasar de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía a un sistema renovable y más limpio sin emisiones de carbono que afecten al planeta.

Por eso, la energía solar es la base para crear un sistema de energía sostenible que nos permita avanzar hacia el futuro cuidando el medio ambiente, a la vez que impulsamos la economía y el desarrollo de las familias.

¿Qué es la generación distribuida?

La generación o energía distribuida es un concepto en el ámbito energético que se refiere a la producción de energía eléctrica a pequeña escala, generalmente cerca del punto de consumo, en lugar de ser generada en grandes centrales eléctricas alejadas de los consumidores. Esta forma de generación diversifica la fuente de suministro eléctrico y permite que los clientes y empresas produzcan parte de su propia energía.

Los paneles solares son una herramienta fundamental para la generación distribuida, ya que permiten aprovechar una fuente de energía renovable y limpia cerca del punto de consumo. Su adopción contribuye a mejorar la eficiencia energética, reducir costos, proteger el medio ambiente y aumentar la resiliencia del sistema eléctrico.

La generación distribuida ofrece ventajas tanto para los clientes como para las empresas al mejorar la eficiencia energética, reducir costos y promover la adopción de fuentes de energía más limpias y sostenibles. Además, contribuye a la adaptación y seguridad energética, brindando mayor autonomía y estabilidad en el suministro eléctrico.

Con su planta de generación fotovoltaica, Electro Sur Este busca reducir su huella de carbono y combatir el cambio climático. | Fuente: Electro Sur Este

Electro Sur Este genera energía solar limpia en Cusco

Electro Sur Este está generando energía solar limpia en Cusco a través de una planta de generación fotovoltaica de 150 kW, ubicada en su sede principal y conectada a la red eléctrica. Con esta iniciativa, la empresa busca reducir su huella de carbono y combatir el cambio climático.

El proyecto se hizo realidad gracias a la cooperación entre Perú y Japón: el Gobierno japonés otorgó una donación al Gobierno peruano en 2010, con la cual se iniciaron los trabajos de energía fotovoltaica que hoy ya es una realidad en un área de 1700 metros cuadrados.

Conoce más de Electro Sur Este visitando su web aquí o ingresando a su Facebook oficial aquí.