Orgullo peruano: Jaime Pesaque llevó los sabores del Perú al Festival Auténtico 2025 en Aruba

El reconocido chef peruano Jaime Pesaque participó en la segunda edición del Festival Auténtico 2025, el principal encuentro culinario del Caribe, donde presentó su visión sobre la cocina peruana y su influencia en la gastronomía mundial. Más detalles en la siguiente nota.

El reconocido chef Jaime Pesaque, del restaurante Mayta —incluido en la prestigiosa lista de The World’s 50 Best Restaurants— participó en la segunda edición del Festival Gastronómico Auténtico 2025, realizada del 11 al 19 de octubre en Aruba, consolidándose como uno de los protagonistas del evento culinario más importante del Caribe.

Durante su presentación en el Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, Pesaque preparó dos platos emblemáticos elaborados con ingredientes peruanos como castañas amazónicas y paiche, con los que mostró su enfoque culinario centrado en la identidad, el trabajo colectivo y la colaboración cultural.

“La mezcla de culturas es un factor fundamental para lograr lo que en Perú alcanzamos, así como aprovechar los ingredientes locales y trabajarlos. Pero lo más importante es el trabajo colectivo como país; eso fue clave para posicionar al Perú como un referente gastronómico, algo que comenzó con Gastón Acurio”, destacó el chef.

Sobre el Festival Gastronómico Auténtico

El Festival Auténtico reunió a reconocidos cocineros internacionales y locales en una celebración de nueve días que combinó sabor, creatividad y diversidad cultural. Además de Pesaque, participaron figuras como el chef ítalo-estadounidense Christian Petroni, ganador de Food Network Star; y el neerlandés Tim Golsteijn, del restaurante Bougainville de Ámsterdam, galardonado con una estrella Michelin.

La presencia de Pesaque fue especialmente destacada por su aporte al intercambio cultural y su capacidad para inspirar a la industria culinaria arubiana.“La participación de Jaime Pesaque refleja la conexión de Aruba con la gastronomía latinoamericana y su compromiso por promover el intercambio cultural a través de la cocina”, señaló Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) para Latinoamérica.

Durante el festival, el chef peruano también participó en colaboraciones con el chef Teddy Bouroncle, quien reside en la isla desde hace más de 15 años y dirige el restaurante Lima Bistró, así como en presentaciones especiales en el restaurante Elements, en Oranjestad.

Con más de cien nacionalidades representadas, Aruba se ha consolidado como un destino gastronómico global, donde confluyen influencias europeas, caribeñas, latinoamericanas y asiáticas. En ese contexto, el Festival Auténtico celebró la mezcla de sabores y tradiciones que caracteriza a la llamada Isla Feliz.

Además, el evento incluyó la Restaurant Week, talleres educativos, experiencias exclusivas y un gran cierre al aire libre en The Pavilion, donde más de treinta restaurantes y marcas de bebidas ofrecieron degustaciones acompañadas de música en vivo. Para más información sobre el festival y su programación completa, visita: https://www.aruba.com/es/autentico.

Para conocer más sobre el destino, puedes visitar:

Página web www.aruba.com

Facebook: facebook.com/arubabonbini

Instagram y Twitter: @arubabonbini