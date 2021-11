El evento está dirigido a personas naturales y PYMES. | Fuente: Shutterstock

Desde hacer un presupuesto personal y tributar hasta saber cómo acceder a un préstamo bancario para impulsar nuestros negocios, la educación financiera es fundamental para nuestra vida y su ausencia puede llevarnos a no tener claridad en nuestras finanzas, tomar malas decisiones e impactar negativamente en nuestro bienestar. En el Perú, la falta de una Semana de Educación Financiera resta oportunidades a las personas y empresas de adquirir capacidades urgentes para su reactivación en un contexto tan duro como el de la pandemia.

Frente a esto, desde el 2015, la Fundación BBVA viene promoviendo el conocimiento sobre educación financiera para un consumo y bancarización responsable. Así, este año, junto a Alfi y mediante una alianza con Semana Económica, organiza el evento “Semana de la Educación Financiera, hacia un nuevo mercado financiero sostenible”.

La semana se transmitirá en vivo en el Canal de Facebook de Fundación BBVA en Perú del lunes 22 al viernes 26 de noviembre y contará con charlas dirigidas a personas naturales y PYMES.

El evento abordará temas relacionados a planes financieros, ahorro y planificación de deudas, sistema financiero y canales digitales, tributación e innovación. | Fuente: Fundación BBVA

Conoce el cronograma del evento

Transmisión en este enlace: https://www.facebook.com/fundacionbbvaperu/videos/

Lunes 22

12 p.m.: Inauguración

Participan Nelson Alvarado, Gerente Fundación BBVA; Victor Morales CEO de Alfi y Juan Carlos Chong, Jefe del Departamento de Educación Financiera, SBS.

5:00 p.m.: Presupuesto y plan financiero para PYMES

Participan Roberto Araujo, Gerente territorial PYME, BBVA y Paula García-Malpica, Regional Program Manager (Latin America) en Seedstars.

Martes 23

12 p.m. Presupuesto y plan financiero para Personas

Participan Jorge Postigo, Gerente Modelos de Negocio, BBVA y Paulo Díaz, Consultor de Capacitación y Educación Financiera en Fundación Sparkasse para la Cooperación Alemana.

5:00 p.m. Tributación para PYMES

Participan Bettina Castillo, Gerente, Tax Advisory, Audit & Compliance, BBVA y Juan Pablo Porto, socio del estudio Cuatrecasas

Miércoles 24

12 p.m. Ahorro y planificación de deudas para personas

Participan Lucas Vargas, Especialista en Educación Financiera y Consultor para Fundación BBVA y Carolina Dezerega, Consultora Internacional, ExVP de Garantías Estatales Banco del Estado de Chile.

Jueves 25

5:00 p.m. Innovación e Innovación Abierta para PYMES

Participan Aurora Otoya, Leader Open Innovation, BBVA y Freddy Hilacondo Jefe de Unidad en ProInnóvate.

Viernes 26

12 p.m. Sistema financiero y canales digitales para Personas

Participan Miguel Angel Real, Gerente de Canales, BBVA y Sofia Gamboa, Head de Women in Sustainable Innovation, Ex Deputy Director of Financial Resources en la Secretaría de Salud de México.

5:00 p.m. Sistema financiero y canales digitales para PYMES

Clausura: Participan Nelson Alvarado, Gerente Fundación BBVA; Victor Morales, CEO de Alfi y Luis Viguria, Chief Executive Officer, Young Americas Business Trust at Organization of American States (OEA).

