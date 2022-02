Televisores QNED Mini LED: Aprende a reconocer las características y beneficios de esta tecnología sin ser un experto

La tecnología QNED Mini LED indica el inicio de una nueva era de televisores LCD con pantallas más grandes e imágenes más definidas. | Fuente: LG

Comprar un televisor hoy definitivamente no es igual a hace 20, 10 o incluso 5 años. Los televisores no han parado de evolucionar e incorporar nuevas tecnologías: imágenes hiperrealistas, grandes tamaños, cámaras y hasta aplicaciones incorporadas. Aunque cada vez hay nuevas funcionalidades, al comprar una TV muchas veces no sabemos notar las diferencias concretas ni identificar los beneficios finales una vez que esté instalada en casa.

Para empezar, debes saber que actualmente, una de las tecnologías más sobresalientes pertenece a la nueva generación de televisores QNED, ideal para amantes de las películas, series, videojuegos y deportes. Si estás pensando en comprar una TV te estarás haciendo muchas preguntas: ¿Qué significa QNED?, ¿cómo se diferencia del resto?, ¿qué beneficios ofrece? Aquí te lo explicamos:

LCD, LED y QNED no son lo mismo: ¿Qué diferencia hay en esta evolución?

Las pantallas LCD son el inicio de todo: tienen cristal líquido y se diferencian porque no producen luz por sí mismas, sino que alteran la luz que las atraviesa para producir imágenes. A estas les siguen las pantallas LED que cuentan con emisores de luz propios y retroiluminación. Son más eficientes energéticamente, tienen mejor brillo y consistencia de imagen.

La evolución de estas dos son las pantallas QNED, la tecnología más actual: posee nanocristales (cristales muy pequeños) que iluminan los píxeles de forma individual (uno por uno), lo que da como resultado colores más vibrantes y precisos, negros más profundos, mejor ángulo de visión (se ve bien desde cualquier lugar) y mayor contraste en la imagen.

Las pantallas QNED Mini LED poseen nanocristales que iluminan los píxeles de forma individual, lo que da como resultado colores más vibrantes y precisos. | Fuente: LG

Televisores LG QNED Mini LED 2022: ¿Qué características tiene esta nueva tecnología?

La tecnología QNED Mini LED ha sido lanzada por LG en Perú e indica el inicio de una nueva era de televisores LCD, ya que combina Mini LED con las tecnologías Quantum Dot y NanoCell en una sola pantalla innovadora, pero… ¿qué significa todo esto? Aquí lo explicamos:

Mini LED: Es una tecnología con accesorios de retroiluminación considerablemente más pequeños que los de pantallas LCD convencionales. Esto permite brillo más alto, negros más profundos e imágenes con un nivel único de precisión y detalle.

Quantum Dot: Esta nueva tecnología tiene cristales muy pequeños que ofrecen una calidad de imagen más pulida, con mejor brillo y con una amplia gama de colores más precisos. Con esto, las imágenes serán más acordes a la realidad en definición y color.

Los televisores QNED Mini LED ofrecen un color más refinado y una amplia gama de colores más precisos gracias a la nanotecnología. | Fuente: LG

NanoCell: Ofrece un color más refinado y preciso gracias a la nanotecnología. Maximiza la experiencia de inmersión (parece que estás “dentro” de lo que ves) incluso con sus formatos 4K y 8K, ofrece colores puros y vivos, y el ángulo de visión es mucho más amplio.

Hoy es posible tener la fusión de estas tres tecnologías en una sola TV gracias a LG. Sus nuevos televisores LG QNED Mini LED utilizan aproximadamente 30 000 focos Mini LED para producir una imagen brillante de alta calidad y alrededor de 2 500 zonas de atenuación únicas que ofrecen negros definidos. El resultado es una imagen que se ve bastante real con colores vibrantes, fondos más oscuros y una experiencia inmersiva.

Siete beneficios concretos del nuevo LG QNED Mini LED

Ahora que ya conoces cómo funciona, te estarás preguntando cuáles son los beneficios de la nueva línea LG QNED Mini LED una vez que la tengamos en casa. A continuación, te explicamos 7 beneficios principales que la hacen tan popular:

Alta calidad de imagen: La pantalla captura de manera precisa una gama de colores más amplia. Mantiene los colores vívidos y realistas. Imagen de alta calidad con 30 000 focos mini LED.

Buen ángulo de visión: La consistencia de color se mantiene incluso en ángulos de ± 30 °. Muestra colores intensos y originales, incluso desde ángulos amplios.

LG QNED Mini LED tiene un buen ángulo de visión: mantiene la consistencia de color incluso en ángulos de ± 30 °. | Fuente: LG

Sonido envolvente: Cuenta con sonido Dolby Atmos ideal para películas, juegos y deportes.

Televisor inteligente: Tiene una plataforma Smart TV amigable que incluye inteligencia artificial: puedes darle órdenes a tu televisor con un lenguaje natural.

Experiencia inmersiva: Con opciones en 4K y 8K.

Pantallas más grandes: Mayor detalle y claridad con pantallas de hasta 86 pulgadas.

Funcionamiento más rápido: Tiene un procesador Inteligente alfa 9 de LG y reproducción de formatos HDR.

Si estás decidido a cambiar de TV para disfrutar mejor de tus películas, juegos o deportes favoritos, encuentra el LG QNED Mini LED en todos los retails a nivel nacional o adquiérelo de forma online ingresando a www.lg.com/pe/tvs-qned