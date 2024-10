Autos eléctricos para un futuro sostenible ¿Cuáles son sus principales ventajas?

Una movilidad sostenible, además de reducir la contaminación ambiental, ayuda a reducir la dependencia de combustibles importados y puede ser una alternativa ecológica para transporte público y de carga.

Uno de los grandes problemas que enfrenta Lima es la contaminación ambiental, siendo la ciudad más contaminada de América Latina, según el análisis del Air Quality Life Index (AQLI). Además, hasta octubre de 2024, a nivel mundial, ocupa el puesto 55 en polución del aire. Uno de los principales causantes y agravantes a este problema es la composición del parque automotor, que genera el 58 % de deterioro ambiental, de acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

Ante este escenario, los vehículos eléctricos o híbridos se presentan como una de las alternativas más efectivas, ya que reducen significativamente las emisiones de contaminantes como el dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas finas. Además, su implementación podría traer otros beneficios.

Beneficios de una movilidad sostenible

El uso de autos híbridos o eléctricos no solo ofrece ventajas ambientales, sino también otras oportunidades. De acuerdo con Erick García Portugal, exdirector General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y presidente del foro Transporte Sostenible 2024, es fundamental tener en cuenta la seguridad energética y la competitividad del mercado.

“Lamentablemente como país no tenemos todos los combustibles que utilizamos en el parque automotor, el único es el gas natural que no se ha masificado aún. Por eso, es importante reducir el consumo de combustibles con los que no contamos. Soluciones como los híbridos puros, híbridos enchufables o eléctricos no solo aportan al cuidado del ambiente, sino también ayuda a disminuir la importación de combustibles y disminuyen la dependencia a precios internacionales”, señaló en diálogo con RPP.

El especialista también subrayó que el primer paso para fomentar el uso de movilidad sostenible debe centrarse e implementarse para el transporte público urbano y de carga.

¿Cómo va el avance de los vehículos eléctricos en Perú?

El mercado de vehículos electrificados ha mostrado un crecimiento significativo en el Perú. Entre enero y septiembre del 2024, se vendieron 5,010 vehículos híbridos y eléctricos, lo que representa un incremento del 56% en comparación con el mismo periodo de 2023. Cabe señalar que, solo en septiembre de este año, la venta de estos autos alcanzó 622 unidades, un 45.3 % más respecto al mismo mes en el año anterior.

Alberto Morisaki, Gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), señaló que "la venta de vehículos electrificados ha mantenido una tendencia ascendente en los primeros nueve meses de este año, alcanzando un nuevo máximo histórico desde que se tiene registro."

A detalle, los híbridos ligeros (MHEV) lideraron las ventas, con un aumento del 31,2% respecto al año pasado, alcanzando 2,420 unidades. Le siguen los híbridos convencionales (HEV), que presentaron la mayor subida, duplicando su porcentaje de ventas con un aumento del 114%, llegando a las 2,093 unidades comercializadas.

Por su lado, los vehículos eléctricos puros (BEV) lograron un crecimiento del 57.2 %, con 305 unidades vendidas. Sin embargo, los híbridos enchufables (PHEV) experimentaron una ligera disminución del 3 %, con un total de 192 unidades.

“Se destaca el liderazgo de los híbridos ligeros, los cuales tienen una mayor preferencia entre los consumidores, con una participación de 48% dentro de las ventas en los primeros nueve meses del 2024. En tanto, la participación de los híbridos convencionales se ubicó en 42%; mientras que los eléctricos puros se situaron en 6%, y los híbridos enchufables llegaron a 4%”, agregó el vocero de la AAP.

