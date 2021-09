Especialistas coincidieron en la necesidad de enseñar la igualdad de género desde el hogar. | Foto: RPP

La distribución de roles en el hogar, ya sea las tareas domésticas y el cuidado de los niños suele recaer más en las mujeres que en los hombres. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), teniendo en cuenta el tiempo que le dedican a las tareas del hogar, las mujeres trabajan 23 horas por semana más que los hombres, lo que termina por tener un impacto profundo en su capacidad para desarrollar su proyecto de vida.

Esta situación no sólo las afecta a ellas, si no que también implanta un estereotipo en el que los hombres no pueden dedicarse a estos temas. Susana Osorio, especialista de Género de CARE Perú, declaró para el programa Encendidos de RPP que, para dimensionar este problema, es necesario entender que los hombres y mujeres suelen ser socializados de manera diferente respecto a sus roles, actividades y espacios que integran desde pequeños.

Por esta razón, es fundamental que las familias, y en especial los varones, tomen parte en las responsabilidades domésticas y se conviertan en referentes para los menores en el hogar. “Si queremos enseñarles a nuestros niños y niñas a compartir la responsabilidad de las tareas domésticas o del cuidado, debemos buscar estrategias que nos permitan distribuirlas de manera equitativa en nuestras casas”, afirmó.

Para la experta, es importante abrir un espacio para que los padres puedan comprometerse de manera activa en el cuidado de los hijos, por ejemplo, ya que es un espacio en el que pueden desarrollar habilidades sociales y emocionales que usualmente se reprimen “por ser hombres”.

Romper estereotipos desde pequeños

En la misma línea, durante una entrevista con Radio Corazón, Karim Velasco, especialista en temas de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), explicó que poner en discusión la responsabilidad en las tareas del hogar debe comprometer tanto a hombres como mujeres, debido a las consecuencias que puede traer vivir en desigualdad.

“No es una tarea fácil porque involucra patrones socioculturales que están muy arraigados en nuestro país. Por eso, es importante que, desde niños y desde edades muy tempranas, tratemos de combatir estos roles, estereotipos o prejuicios que terminan afectando de manera diferenciada más a las mujeres que a hombres”, señaló.

Mujeres de Cambio es una campaña organizada por RPP que busca transmitir la necesidad de tener más mujeres empoderadas desde pequeñas, que logren alcanzar sus sueños, que rompan los estereotipos y que estén mejor representadas.

Puedes ver la entrevista completa a continuación: