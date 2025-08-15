Últimas Noticias
¡Perú es clave! Surfistas peruanos ganan 10 medallas en la Copa Conquistadores de los Mares

Cinco oros, tres platas y dos bronces confirman el liderazgo peruano en el surf latinoamericano, con figuras como Sol Aguirre, María Fernanda Reyes y Brianna Barthelmess en lo más alto del podio.
Cinco oros, tres platas y dos bronces confirman el liderazgo peruano en el surf latinoamericano, con figuras como Sol Aguirre, María Fernanda Reyes y Brianna Barthelmess en lo más alto del podio. | Fuente: ALAS | Fotógrafo: Phillipe Demarsan
B-Content

por B-Content

·

La selección nacional de surf se consagró en Panamá con cinco oros, tres platas y dos bronces, demostrando la fuerza del deporte peruano rumbo a Lima 2027.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El surf peruano volvió a dejar huella en las olas internacionales. La selección nacional conquistó 10 medallas en la primera edición de la Copa Conquistadores de los Mares, evento del ALAS Global Tour que reunió a más de 200 tablistas en Bocas del Toro y Playa Venao, Panamá. Este resultado consolida al Perú como una de las potencias del surf en la región y aviva la ilusión de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027.


Talento que domina el mar

La delegación nacional tuvo figuras destacadas en distintas categorías. Entre los grandes protagonistas estuvo Brianna Barthelmess, quien a sus 14 años logró un doble oro en Sub 18 y Sub 14 Damas, repitiendo la hazaña en ambas categorías en la segunda etapa en Playa Venao.

En Longboard Damas, María Fernanda Reyes, campeona panamericana en Santiago 2023, volvió a subir a lo más alto del podio, confirmando su vigencia en la élite.

En Open Damas, el podio fue íntegramente peruano con Sol Aguirre (oro), Daniella Rosas (plata) y Melanie Giunta (bronce). En la rama masculina, Alejandro Bernales se llevó el oro en Sub 18 Varones, mientras que Sophia Hernández y Kailani Vincensini sumaron plata y bronce en Sub 14.

Alejandro Bernales se llevó el oro en Sub 18 Varones.
Alejandro Bernales se llevó el oro en Sub 18 Varones. | Fuente: IPD

Surf: orgullo nacional

El Perú ha forjado su lugar en la élite mundial gracias a leyendas como Sofía Mulanovich, tres veces campeona mundial, Felipe Pomar, primer latinoamericano en lograr un título mundial y Analí Gómez, campeona en Punta Rocas.

Estos logros, sumados a triunfos recientes como los obtenidos en Panamá, confirman que nuestro país es capaz de competir de igual a igual con otras potencias mundiales como Australia o Hawái.


Formando a la próxima generación

El impacto del surf en el Perú va más allá de las medallas. Programas como la Academia IPD 2025 en modalidad deportes de playa, que ofrece clases gratuitas de surf, body surf, stand up paddle (SUP) y otras disciplinas, acercan esta pasión a niñas, niños y adolescentes de distintas regiones.

Gracias a estas iniciativas, cada vez más jóvenes tienen la oportunidad de descubrir el deporte, perfeccionar su técnica y soñar con representar al país en competencias internacionales.


Mirando hacia adelante

La Copa Conquistadores de los Mares 2025 no solo evidenció el talento de nuestros surfistas, sino también el impacto del trabajo en equipo, el apoyo institucional y la conexión de los peruanos con el mar. Desde las olas del Caribe hasta las del Pacífico, la bandera roja y blanca sigue ondeando en lo más alto, recordando que el surf es una disciplina de orgullo nacional y una inspiración para las nuevas generaciones.

