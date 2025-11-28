¡Peruana que vale oro! Neri Mamani triunfa en el Mundial de Para Atletismo 2025

Su triunfo abre un camino inspirador para que más personas con discapacidad descubran el paradeporte y encuentren en él una oportunidad para crecer.

Durante años, el paradeporte peruano ha ido construyendo espacios donde cada logro tiene un valor doble: celebra el talento y, al mismo tiempo, derriba barreras. Este 2025, el país vivió uno de esos momentos que quedan en la memoria colectiva.

La estudiante Neri Mamani consiguió la primera medalla de oro del Perú en un Mundial de Para Atletismo, un resultado que no solo marca un récord deportivo, sino que abre una nueva posibilidad para cientos de jóvenes que buscan un lugar para desarrollarse.

Un logro que marca un antes y un después

Neri Mamani Quispe, de 25 años, compite en la categoría T11 para atletas con discapacidad visual. Su historia en el paradeporte empezó hace varios años, cuando decidió explorar esta disciplina y encontró en el atletismo una forma de crecer, desafiarse y representar al Perú. Desde entonces, su avance ha sido constante: entrenamientos rigurosos, aprendizaje técnico y una determinación que la llevó a competir en escenarios internacionales.

En el Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi, Neri protagonizó una actuación impecable. Lideró la final de los 1500 metros T11 de inicio a fin, imponiendo un ritmo firme y seguro que la llevó a cruzar la meta con un tiempo de 4:59.93 segundos. Ese desempeño le otorgó al Perú su primera medalla de oro en un Mundial de Para Atletismo, un hito que marca un nuevo capítulo para el deporte adaptado en el país.