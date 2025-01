Peruano gana premio internacional por crear plataforma que acelera devoluciones de pagos de 21 días a 30 minutos

Franco Zurita ha sido galardonado por el MIT Technology Review por crear una herramienta digital que simplifica pagos online y ya opera en 8 países de Latinoamérica.

El avance tecnológico se ha convertido en un motor indispensable para el desarrollo económico y social en todo el mundo. Sin embargo, el Perú enfrenta importantes desafíos en este ámbito. Según el Ranking de Competitividad Digital Mundial 2023 del IMD, el país ocupa el puesto 55 entre 64 economías, muy por debajo de sus vecinos como Chile. La baja inversión en ciencia, tecnología e innovación—apenas el 0.15 % del Producto Bruto Interno (PBI)—limita el desarrollo de infraestructuras digitales y herramientas tecnológicas necesarias para ser competitivos.

Este panorama contrasta con el creciente interés de los peruanos por las plataformas digitales. Desde 2020, más del 50 % de la población ha adoptado servicios de pagos online, impulsados principalmente por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la falta de eficiencia en estos procesos afecta directamente la experiencia del usuario, generando desconfianza y ralentizando la digitalización financiera del país.

Un modelo para la transformación digital en el Perú

En respuesta a los retos de la digitalización financiera en Latinoamérica, Franco Zurita, un emprendedor peruano de 34 años, creó Monnet Payments, una plataforma que optimiza los procesos de pagos y devoluciones online. Esta iniciativa lo llevó a ganar el premio Innovadores Menores de 35 LATAM 2024, otorgado por el prestigioso MIT Technology Review. Zurita y su equipo desarrollaron una solución que transforma lo que solía ser un trámite engorroso y lento en un proceso eficiente y rápido.

“Lo que antes tomaba hasta 21 días, nosotros lo procesamos en 30 minutos. Ese es nuestro valor agregado: menos carga operativa para las empresas y una mejor experiencia para los usuarios”, explicó Zurita en una entrevista para Andina.

La plataforma, que nació en plena pandemia del 2020, ofrece una solución integral para las empresas que manejan altos volúmenes de pagos. Permite gestionar desde reembolsos hasta pagos masivos, como comisiones o transferencias a proveedores, con tiempos de respuesta significativamente reducidos. Esto es posible gracias a la eliminación de intermediarios, lo que convierte a Monnet Payments en una herramienta confiable y eficiente para empresas en sectores como turismo, retail y servicios financieros.

Innovación peruana de exportación

Actualmente, Monnet Payments opera en ocho países de Latinoamérica, incluyendo Perú, Chile, México y Argentina, y aspira a convertirse en un referente global en soluciones de pagos online.

Esta fintech procesa más de 2 millones de transacciones mensuales y destaca por su enfoque en la seguridad y la innovación. “El componente tecnológico es clave en esta industria, y por eso nuestro equipo de tecnología está compuesto por más de 60 personas dedicadas a mantenernos a la vanguardia”, señaló Zurita.

El reconocimiento de Franco Zurita no solo resalta su logro personal, sino también el potencial del talento peruano en la transformación digital. “El camino del emprendedor no es fácil; es una montaña rusa. Lo importante es ser constante y no rendirse, sobre todo si crees en lo que haces”, concluyó Zurita para Andina. Un consejo para una nueva generación de innovadores peruanos.

