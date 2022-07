La camisa/chaleco usado por Buzz Aldrin durante su viaje a la Luna. | Fuente: AFP | Fotógrafo: TIMOTHY A. CLARY

Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna, subastó artículos espaciales que obtuvo antes y después de las misiones Apolo 11 y Gemini XII, recaudando un total de 8 millones de dólares.

La casa de subastas Sotheby's vendió 68 artículos relacionados con dichos vuelos espaciales, incluyendo la chaqueta con la que Aldrin voló hacia la Luna.

La venta espacial de Buzz Aldrin

Los tesoros espaciales que mantenía Buzz Aldrin recaudaron un total de $ 8,184,578.

Los artículos más caros incluían su casaca espacial (que costó $ 2,772,500), la medalla presidencial de la libertad (otorgada por el presidente Richard Nixon en 1969 a un precio de 277,200) y más.

Aldrin no dio muchos detalles sobre su decisión de vender los artículos y solo dijo que "se sentía bien". Eso sí, no ha dicho para qué se usaría el dinero.

"Después de una profunda consideración, se sintió el momento adecuado para compartir estos artículos con el mundo, que para muchos son símbolos de un momento histórico, pero para mí siempre han sido recuerdos personales de una vida dedicada a la ciencia y la exploración", señaló en un comunicado.

No obstante, hubo un par de artículos que no lograron venderse: un bolígrafo y un disyuntor que ayudaron a reparar un mal funcionamiento en la misión Apolo 11. Sotheby's esperaba que se vendiera por al menos 1 millón de dólares, pero, según The New York Times, la oferta se estancó en alrededor de 650 mil dólares.

La medalla presidencial obtenida por Buzz Aldrin. | Fuente: AFP

¿Pueden los astronautas vender sus artículos?

De acuerdo con una ley aprobado en 2012 por Barack Obama, los miembros de las tripulaciones Mercury, Gemini y Apolo tiene “derechos de propiedad total” sobre los artefactos recolectados.

Por eso, en 2019, por ejemplo, los hijos de Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, pudieron vender sus artículos por 12 millones de dólares.

Sin embargo, ahora Buzz Aldrin con su chaleco espacial se ha ganado el récord del “artefacto espacial estadounidense más valioso jamás vendido en una subasta”.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.