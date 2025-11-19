NASA transmitirá imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS hoy: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el anuncio?

La NASA difundirá este miércoles 19 de noviembre nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS que han sido captadas desde naves espaciales y telescopios.

La NASA realizará un evento hoy, miércoles 19 de noviembre, en el que difundirá imágenes inéditas del cometa interestelar 3I/ATLAS, el cuerpo celeste que proviene de una galaxia distante y que despertó la atención de la comunidad científica por sus características poco comunes. ¿A qué hora y cómo ver el evento?

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS y de dónde viene su nombre?

3I/ATLAS es un cometa que fue descubierto el pasado 1 de julio del 2025 por el observatorio ATLAS. Su nombre fue acuñado así porque el 3I significa el tercer objeto interestelar descubierto por NASA, lo cual indica que su origen proviene fuera de nuestro sistema solar.

¿A qué hora y dónde será el evento de NASA con imágenes del cometa 3I/ATLAS?

A través de su página web, NASA indicó que este 19 de noviembre difundirá nuevas imágenes del objeto interestelar a partir de las 3 p.m. (hora peruana) en un evento que tendrá como sede el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland.