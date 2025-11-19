Últimas Noticias
NASA transmitirá imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS hoy: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el anuncio?

NASA revelará nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard.
NASA revelará nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard. | Fuente: NASA
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La NASA difundirá este miércoles 19 de noviembre nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS que han sido captadas desde naves espaciales y telescopios.

La NASA realizará un evento hoy, miércoles 19 de noviembre, en el que difundirá imágenes inéditas del cometa interestelar 3I/ATLAS, el cuerpo celeste que proviene de una galaxia distante y que despertó la atención de la comunidad científica por sus características poco comunes. ¿A qué hora y cómo ver el evento?

Cometa 3I/ATLAS: ¿Qué es lo que se sabe del objeto interestelar?

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS y de dónde viene su nombre?

3I/ATLAS es un cometa que fue descubierto el pasado 1 de julio del 2025 por el observatorio ATLAS. Su nombre fue acuñado así porque el 3I significa el tercer objeto interestelar descubierto por NASA, lo cual indica que su origen proviene fuera de nuestro sistema solar.

¿A qué hora y dónde será el evento de NASA con imágenes del cometa 3I/ATLAS?

A través de su página web, NASA indicó que este 19 de noviembre difundirá nuevas imágenes del objeto interestelar a partir de las 3 p.m. (hora peruana) en un evento que tendrá como sede el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland.

NASA transmitirá evento con nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS
NASA transmitirá evento con nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS | Fuente: X de NASA

¿Qué anunciará la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS?

El cometa interestelar 3I/ATLAS pasó a inicios de octubre a menos de 30 millones de kilómetros (19 millones de millas) de Marte, siendo su punto más cercano a la Tierra. Gracias a diferentes misiones científicas a lo largo del sistema solar, se consiguieron oportunidades para estudiar este objeto celeste con distintos instrumentos y, con ello, analizar su comportamiento, composición y trayectoria.

Además, diferentes expertos que proceden de la sede central de la NASA en Washington participarán del evento, entre ellos:

  • Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.
  • Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas (Science Mission Directorate).
  • Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica.
  • Tom Statler, científico principal de cuerpos pequeños del sistema solar.

¿Dónde ver en vivo el anuncio de NASA con imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS?

El evento de NASA será transmitido en vivo en diferentes plataformas para que el público pueda apreciar estas nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS.

  • NASA+ y la NASA app
  • El sitio web oficial de la agencia
  • El canal de YouTube de la NASA
  • Amazon Prime

