Cometa 3I/ATLAS: ¿Qué es este objeto interestelar y qué ocurrirá el 29 de octubre?

Cometa 3I/Atlas | Fuente: NASA

¿Cuáles son las anomalías más llamativas del cometa 3I/ATLAS?

Si bien este es el tercer cometa interestelar -tras la presencia de 1I/Oumuamua y del 2I/Borisov-, agencias espaciales han detectado diferentes características anómalas que lo diferencian de las anteriores. Uno de los detalles está en base a su velocidad (220.000 kilómetros por hora), que lo posicionan como el cometa interestelar más veloz jamás registrado.

Otro detalle está vinculado a su composición. El 3I presenta anomalías en comparación a los cometas habituales, ya que no registra una cantidad de agua esperada, además que su polvo es similar al de ciertos meteoritos ricos en carbono.

En tanto, otro aspecto llamativo es la llamada “anticola” atípica en los cometas. Habitualmente, la cola de un cometa toma forma al calentarse por el Sol, lo cual provoca que los gases y polvos se desprenden de su superficie, siendo empujados en dirección opuesta al astro.

Además, si bien se espera que el cometa 3I se acerque más al planeta para hacer mejores análisis, las proyecciones indican que este cuerpo celeste sea hasta mil veces más masivo que 2I/Borisov, el último objeto interestelar detectado por NASA.

¿Hay peligro de que el cometa 3I/ATLAS choque con la Tierra?

La NASA informa que, si bien este cuerpo celeste tiene una trayectoria dentro de nuestro sistema solar, no estará próximo a la Tierra. Su punto más cercano, según estimaciones de agencias espaciales, no será a más de 1,6 ua (es decir, unos 240 millones de kilómetros, o 150 millones de millas) de nuestro planeta.

¿Qué ocurrirá el 29 de octubre con el cometa 3I/Atlas?

La comunidad científica estará expectante por una fecha clave en la trayectoria del cometa 3I/ATLAS: el 29 de octubre, día en el que se estima que este cuerpo entre a la fase de perihelio, el punto con mayor cercanía al Sol -que será a una distancia de unos 210 millones de kilómetros-.

Live Science indica que, con esta ubicación, el cometa tendrá una mayor actividad y servirá como una oportunidad para estudiarlo. Además, podrá ser visto por misiones especiales como telescopio espacial Hubble, el observatorio Webb, el satélite TESS y varias sondas en Marte. Tras ello, seguirá su rumbo en el espacio interestelar.