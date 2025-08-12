Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Descubren un posible nuevo planeta gigante gaseoso en el sistema estelar más cercano a la Tierra

Astrónomos detectan con James Webb un posible planeta gigante cerca de Alpha Centauri A, la estrella más cercana al Sol
Astrónomos detectan con James Webb un posible planeta gigante cerca de Alpha Centauri A, la estrella más cercana al Sol | Fuente: NASA
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

Astrónomos encontraron indicios de un posible planeta orbitando Alpha Centauri A, la estrella más cercana similar al Sol. Aunque falta confirmación, nuevas observaciones están en camino para verificar su existencia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un grupo de astrónomos ha encontrado fuertes indicios de la posible existencia de un planeta gigante que orbita Alpha Centauri A, una estrella cercana y muy parecida al Sol. Esta estrella forma parte del sistema estelar Alpha Centauri, que está a solo 4 años luz de la Tierra, siendo el sistema estelar más próximo al nuestro.

Utilizando el telescopio espacial James Webb, los científicos bloquearon el brillo de la estrella para observar objetos más débiles. Así detectaron una señal que podría corresponder a un planeta gigante gaseoso, similar en masa a Saturno, orbitando a una distancia aproximada de dos veces la que hay entre la Tierra y el Sol.

El telescopio James Webb capturó imágenes de Alfa Centauri A y B usando un filtro para bloquear la luz de la estrella principal, lo que permitió identificar un posible planeta candidato (marcado como S1) orbitando cerca de Alpha Centauri A.

El telescopio James Webb capturó imágenes de Alfa Centauri A y B usando un filtro para bloquear la luz de la estrella principal, lo que permitió identificar un posible planeta candidato (marcado como S1) orbitando cerca de Alpha Centauri A.Fuente: NASA

"Varias rondas de observaciones meticulosamente planificadas por Webb, un análisis cuidadoso por parte del equipo de investigación y un extenso modelado computacional ayudaron a determinar que la fuente vista en la imagen de Webb probablemente sea un planeta", indica la NASA en una publicación en su web.

Este posible planeta estaría ubicado en la llamada zona habitable, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida. Sin embargo, aunque por ser un gigante gaseoso no sería un lugar adecuado para la vida tal como la conocemos.

Aunque la evidencia es sólida, la existencia del planeta aún no ha sido confirmada oficialmente. Para verificar su presencia, se realizarán nuevas observaciones con el telescopio James Webb y con el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento está previsto entre el otoño de 2026 y mayo de 2027.

Importancia del hallazgo para la ciencia planetaria

Alpha Centauri es un sistema estelar cercano que ya tiene dos planetas confirmados orbitando otra estrella llamada Proxima Centauri. Este nuevo hallazgo, si se confirma, sería el primer planeta observado directamente alrededor de Alpha Centauri A.

"De todos los planetas fotografiados directamente, este sería el más cercano a su estrella visto hasta la fecha. También es el más similar en temperatura y edad a los planetas gigantes de nuestro sistema solar, y el más cercano a la Tierra", indican.

El descubrimiento podría ayudar a entender mejor cómo se forman los planetas en sistemas estelares cercanos y cómo pueden sobrevivir en entornos con más de una estrella: "Este se convertiría en un objeto de referencia para la ciencia de exoplanetas".

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Te recomendamos

Metadata

METADATA E268 | La gama media se renueva: ¿Qué nuevas opciones han llegado al mercado?; Huawei y su glow up

¡Bienvenidos a METADATA, el podcast de Tecnología de RPP! Estas semanas estuvimos llenos de lanzamientos, ¿qué opciones nos brinda la gama media? Además, conversamos con Carlos Morales, PR Director de América Latina de Huawei, que ha traído su teléfono de tres pliegues al Perú. Vamos más allá de los productos y revisamos el renacer del gigante chino.
Metadata
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Alpha Centauri James Webb Exoplanetas Astronomía NASA Ciencia Espacio

Más sobre Espacio

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA