Descubren un posible nuevo planeta gigante gaseoso en el sistema estelar más cercano a la Tierra

Un grupo de astrónomos ha encontrado fuertes indicios de la posible existencia de un planeta gigante que orbita Alpha Centauri A, una estrella cercana y muy parecida al Sol. Esta estrella forma parte del sistema estelar Alpha Centauri, que está a solo 4 años luz de la Tierra, siendo el sistema estelar más próximo al nuestro.

Utilizando el telescopio espacial James Webb, los científicos bloquearon el brillo de la estrella para observar objetos más débiles. Así detectaron una señal que podría corresponder a un planeta gigante gaseoso, similar en masa a Saturno, orbitando a una distancia aproximada de dos veces la que hay entre la Tierra y el Sol.

El telescopio James Webb capturó imágenes de Alfa Centauri A y B usando un filtro para bloquear la luz de la estrella principal, lo que permitió identificar un posible planeta candidato (marcado como S1) orbitando cerca de Alpha Centauri A.Fuente: NASA

"Varias rondas de observaciones meticulosamente planificadas por Webb, un análisis cuidadoso por parte del equipo de investigación y un extenso modelado computacional ayudaron a determinar que la fuente vista en la imagen de Webb probablemente sea un planeta", indica la NASA en una publicación en su web.

Este posible planeta estaría ubicado en la llamada zona habitable, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida. Sin embargo, aunque por ser un gigante gaseoso no sería un lugar adecuado para la vida tal como la conocemos.

Aunque la evidencia es sólida, la existencia del planeta aún no ha sido confirmada oficialmente. Para verificar su presencia, se realizarán nuevas observaciones con el telescopio James Webb y con el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento está previsto entre el otoño de 2026 y mayo de 2027.

Importancia del hallazgo para la ciencia planetaria

Alpha Centauri es un sistema estelar cercano que ya tiene dos planetas confirmados orbitando otra estrella llamada Proxima Centauri. Este nuevo hallazgo, si se confirma, sería el primer planeta observado directamente alrededor de Alpha Centauri A.

"De todos los planetas fotografiados directamente, este sería el más cercano a su estrella visto hasta la fecha. También es el más similar en temperatura y edad a los planetas gigantes de nuestro sistema solar, y el más cercano a la Tierra", indican.

El descubrimiento podría ayudar a entender mejor cómo se forman los planetas en sistemas estelares cercanos y cómo pueden sobrevivir en entornos con más de una estrella: "Este se convertiría en un objeto de referencia para la ciencia de exoplanetas".

