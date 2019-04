Así luce la primera base "marciana" en China | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: WANG ZHAO

Una base educativa ha sido edificada en pleno desierto de Gobi, China, para representar la vida humana en Marte y alentar a los jóvenes a interesarse en la ciencia y la exploración espacial. La base “Marte 1”, instalada en la provincia de Ganzu, con depuradas líneas futuristas, tiene una cúpula de color plata y nueve módulos, que albergan 'viviendas', una sala de control, un invernadero y una cabina de descompresión.

Los adolescentes pueden interactuar con todo el entorno | Fuente: AFP

Rodeado de colinas áridas en la provincia noroccidental de Gansu, "Mars Base 1" se inauguró con el objetivo de presentar a los ciudadanos cómo sería la vida en el Planeta Rojo. Beijing está invirtiendo miles de millones en su programa espacial dirigido por militares, con la esperanza de adelantar a los Estados Unidos en la carrera por plantar la primera colonia extraterrestre.

Los primeros 100 estudiantes visitaron las instalaciones en la inauguración | Fuente: AFP

La inauguración del lugar se produce cuando China colma poco a poco su retraso respecto a Estados Unidos y Rusia en materia de exploración espacial, y espera enviar un día un hombre a la luna. Y la agencia espacial china prevé enviar el año próximo un vehículo teleguiado al verdadero planeta rojo.

La Base Marte 1 cuenta con un modulo de simulación para los estudiantes | Fuente: AFP

La base está específicamente destinada a popularizar entre los jóvenes los conocimientos espaciales, pero también su objetivo es acoger a turistas, según sus organizadores. Sin embargo, este programa cuenta con detractores. Jiao Weixin, profesor de la Escuela de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad de Pekín, dijo que el edificio y el desierto circundante no eran representativos de las condiciones verdaderamente hostiles en Marte. "Desde el principio, me he opuesto a esto", dijo el profesor Jiao. "El turismo no tiene mucho sentido ... ¿qué significa eso?"

La estructura fue levantada en medio del desierto de Gobi | Fuente: AFP

Los adolescentes, ataviados con sus combinaciones, salieron a explorar el desierto, donde pudieron explorar grutas en un paisaje que recuerda al del planeta Marte. La ciudad más cercana es Jinchang, a unos 40 km. El programa ha recibido la ayuda del Centro de astronautas de China y del China Intercontinental Communication Centre (CICC), una sociedad de producción audiovisual pública.