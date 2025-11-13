IGP registró tres impactos solares sobre el Perú en 72 horas [VIDEO]

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que su sede en Jicamarca reportó que desde el domingo 9 al martes 11 de noviembre de 2025 el sol ha producido tres intensas "fulguraciones solares" en forma continua y con intervalos de menos de 24 horas.

El jefe institucional, Hernando Tavera, informó que esto ha generado que la intensidad del viento solar se incremente.

“En este momento, nuestro planeta se encuentra atravesando un intenso flujo de partículas energéticas que corresponde a una de las más intensas de este año”, precisó.

Por su parte, Danny Scipión, titular de la Dirección en Ciencias del Geoespacio del IGP, indicó que se trata de una tormenta geomagnética intensa de tipo G4 —un punto menos que una de grado G5 que es muy intensa—.

Hasta el momento ha alcanzado un índice de perturbación magnética de 8.

“El pico máximo de este flujo se produjo, aproximadamente, al mediodía de ayer, 12 de noviembre”, mencionó el funcionario.

Scipión agregó que desde el IGP se monitorean los efectos sobre el ecuador magnético con el radar ionosférico instalado en el Radio Observatorio de Jicamarca, así como los instrumentos asociados como ionosondas, magnetómetros y receptores GPS/GNSS.

Estos son utilizados para el monitoreo del clima espacial sobre el Perú.

Danny Scipión informó que los efectos de las tormentas geomagnéticas sobre el clima espacial incluyen, entre otros, "problemas de comunicación por radio en ciertas frecuencias de radio".

Además, esto genera interferencias en la comunicación con equipos que dependan de la localización con GPS.

“En mayo del año pasado, se registraron intensas tormentas geomagnéticas en Canadá que ocasionó que varios tractores con localización GPS, usados por agricultores, perdieran su rumbo y quedaran inutilizados por varias horas, demostrando que este tipo de eventos afectan seriamente las actividades de la civilización. De allí la importancia de estudiarlos y monitorearlos”, advirtió.