Muere a los 97 años Jim Lovell, el comandante del Apollo 13 que inmortalizó la frase "Houston, tenemos un problema"

Veterano de cuatro misiones espaciales, Jim Lovell pasó a la historia por liderar el regreso seguro del Apollo 13
Veterano de cuatro misiones espaciales, Jim Lovell pasó a la historia por liderar el regreso seguro del Apollo 13 | Fuente: NASA
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

El astronauta estadounidense participó en cuatro misiones espaciales, incluida la accidentada Apollo 13, que se convirtió en un símbolo de ingenio y supervivencia en la historia de la NASA.

El astronauta estadounidense Jim Lovell, célebre por comandar la misión Apollo 13 de la NASA, falleció este 7 de agosto a los 97 años en Lake Forest, Illinois, según confirmó la agencia espacial: "La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas".

Lovell, miembro del segundo grupo de astronautas de la NASA, realizó cuatro vuelos espaciales: Gemini 7 (1965), Gemini 12 (1966), Apollo 8 (1968) y Apollo 13 (1970). Este último pasó a la historia luego de que la explosión de un tanque de oxígeno obligara a abortar el alunizaje y a improvisar soluciones para regresar a salvo a la Tierra.

La odisea del Apollo 13 y la frase que marcó la historia

Fue precisamente en Apollo 13 donde Lovell alcanzó fama mundial. La misión, cuyo objetivo era alunizar, sufrió la explosión de un tanque de oxígeno a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, dañando gravemente la nave.

Lovell, junto con sus compañeros Fred Haise y Jack Swigert, se vio obligado a abortar el descenso lunar y a improvisar, en coordinación con el control de misión en Houston, un plan para sobrevivir. El equipo transformó el módulo lunar Aquarius en un improvisado “bote salvavidas” que permitió conservar energía y recursos hasta el reingreso seguro.

De esta crisis nació una de las frases espaciales más icónicas. En la cultura popular, se recuerda como “Houston, tenemos un problema”, popularizada por la película Apollo 13. Sin embargo, lo que realmente dijo Lovell fue “Houston, hemos tenido un problema”.

Lovell plasmó su experiencia en el libro Lost Moon, escrito junto al periodista Jeffrey Kluger, que sirvió como base para la película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks en el papel del propio Lovell.

Nacido en Cleveland, Ohio, en 1928, se graduó en la Academia Naval de EE. UU. y acumuló más de 7.000 horas de vuelo, la mayoría en aviones a reacción. Se retiró de la Marina y la NASA en 1973 y luego ocupó cargos ejecutivos en el sector privado.

Con su fallecimiento, Buzz Aldrin, de 95 años, pasa a ser el astronauta vivo más veterano del programa Apollo.

Tags
Jim Lovell NASA Espacio

