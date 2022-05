Disney Plus anuncia que su nivel de suscripción con publicidad tendrán la menor cantidad posible de anuncios. | Fuente: Unsplash

Disney anunció en marzo que ofrecerá en su plataforma de streaming un nivel de suscripción con publicidad. Si bien hay algunas preguntas con respecto al precio y la fecha de lanzamiento, ahora sabemos que Disney Plus mantendrá la cantidad de anuncios al mínimo.

Según The Wall Street Journal, Disney Plus promete limitar la carga total de anuncios a un promedio de cuatro minutos de comerciales por hora. Además, la programación preescolar no tendrá publicidad.

Disney Plus tendrá menos anuncios que otras plataformas como Hulu, que muestra aproximadamente 7,4 anuncios. El servicio Peacock tiene alrededor de cinco minutos de anuncios por hora, y HBO Max no tiene más de cuatro minutos de anuncios por hora.

Además indica que los perfiles preescolares en el nivel de suscripción con publicidad no tendrá nada de anuncios. | Fuente: Unsplash

Disney Plus con publicidad

Rita Ferro, presidenta de ventas publicitarias de Walt Disney Company, dijo: "Nunca vamos a recopilar datos sobre niños individuales para dirigirnos a ellos". Los niños en edad preescolar que usen su propio perfil con el nivel de suscripción de publicidad no verán anuncios. Disney Plus posee una gran biblioteca de contenido que se considera seguro para la marca, lo cual es muy atractivo para los anunciantes.

Si bien aún no se sabe el costo del nivel con publicidad en Disney Plus, los ejecutivos de Disney indicaron durante la presentación de ganancias del primer trimestre de 2022 que lo más probable es que el nivel sin publicidad aumente de precio. Actualmente, la suscripción a Disney Plus comienza en US$ 7,99 por mes.

