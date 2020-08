Así luce el paso de los satélites Starlink, la rival de Amazon, en el cielo. | Fuente: SpaceX

Starlink, el proyecto de Elon Musk por internet satelital mundial, ha sido punto de críticas en el pasado por la contaminación visual que producirá en el espacio con sus “naves” en órbita. Sin embargo, la preocupación ahora se intensifica con un nuevo contendiente: Amazon.

La compañía de Jeff Bezos ha sido aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones para lanzar 3.326 satélites como parte de su proyecto Kuiper, que, aunque no superan los 12 mil planificados por Starlink, también es un número preocupante.

Y quienes están más asustados con este futuro son los astrónomos. Según cuenta The Wall Street Journal, una gran cantidad de ellos está en contra de estos proyectos de internet satelital.

"Todavía no tenemos ningún tipo de pautas para toda la industria", dijo al Times Michele Bannister, astrónomo planetario de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda .

"No tenemos un organismo de la industria que esté produciendo una buena ciudadanía corporativa por parte de todas estas empresas entusiastas que quieren lanzarse, y no tenemos ninguna configuración regulatoria que proporcione pautas claras a la industria", refiere. "Para mí, honestamente, se siente como poner un montón de aviones y luego no tener control del tráfico aéreo".

Si bien SpaceX ha probado un revestimiento no reflectante y una sombrilla para dejar de reflejar la luz, aún no se ha demostrado una solución completamente efectiva. Un portavoz de Amazon también le dijo al Times que "la reflectividad es una consideración clave en nuestro proceso de diseño y desarrollo".

De acuerdo con Futurism, este brillo excesivo se debe a que los satélites están orbitando la Tierra a una distancia mucho más cercana que la mayoría, con una altura aproximada de 550 kilómetros, cuando la distancia orbital promedio es de 20 mil.

Los efectos en esta ciencia ya han sido visibles. Durante el paso del cometa NEOWISE, el más brillante de esta década, los satélites de SpaceX se interfirieron en la toma de imágenes, causando un increíble ruido visual que opacaba el evento astronómico.

¿Habrá forma de regularizar y controlar este proceso?

