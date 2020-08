TikTok llega a las pantallas de los televisores gracias a Amazon | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: MILKOVÍ

TikTok está decidida a mantenerse viva pese a las constantes amenazas de veto por parte del gobierno de Estados Unidos. Uno de esos movimientos inesperados por capturar la atención de sus más de 200 millones de usuarios en ese país ha sido la llegada de una app que estará disponible en los dispositivos Amazon Fire TV y que traslada la experiencia de la red social a las pantallas de TV.

Esta nueva app se llama “More on TikTok” y es el primer paso de la – todavía – submarca de ByteDance para fidelizar a los usuarios de la red social en Estados Unidos. Pese a lo llamativa de la propuesta, aun es un entorno experimental pero que permite a los usuarios desplazarse por una mezcla de videos y entrevistas en el servicio.

La novedad, de acuerdo con Business Insider, es que esta versión apunta a los que no están suscritos a TikTok, adaptando los videos a una relación de aspecto distinta a la versión de smartphones.

“La gente está buscando comunidad en este momento y TikTok está conectando a los usuarios con el contenido y las personas que significan algo para ellos”, señaló el jefe de marketing global de TikTok, Nick Tran, en un comunicado. “Creemos que adaptarnos a servicios como como Fire TV servirá para conectarnos con nuestros usuarios y ofrecerles experiencias más dinámicas. Sentimos que llevar nuestro contenido a la TV en cierta medida es un paso natural siguiente”.

TikTok mostrará videos y compilaciones que duran más de 60 segundos, la longitud máxima de clips que los usuarios pueden publicar en la app y que previamente era alojado en YouTube. Dos nuevas categorías de contenido dentro del sistema son In the Studio, que incluye entrevistas de varios minutos de duración con estrellas en TikTok, y This Is TikTok, que muestra a los creadores cotidianos en la plataforma.

“El contenido que solíamos pensar como móvil primero ahora se está consumiendo en la pantalla más grande del hogar”, dijo Matt Clark, director de contenido y compromiso de socios de aplicaciones en Amazon. “Estamos entusiasmados de que este contenido encuentre su audiencia en la sala de estar y esperamos que esta tendencia continúe incluso después de que las personas ya no necesiten refugiarse en casa”.