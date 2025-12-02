Emiten alerta de tormenta geomagnética que afectará a la Tierra en diciembre: ¿Cuándo será y cuál sería su impacto?

Tras intensificarse la actividad solar en los últimos días, la NOAA lanzó una advertencia de una posible tormenta geomagnética G2 que podría llegar a la Tierra en este arranque de diciembre.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (cuyas siglas en inglés son el NOAA) de Estados Unidos emitió una alerta de una tormenta electromagnética que afectará a la Tierra en estos primeros días de diciembre tras alta actividad solar. ¿Cómo será su impacto?

Todo comenzó el pasado 30 de noviembre cuando el Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la NASA reportó una llamarada solar de clase X1.9, que es clasificada como una de las más potentes. Tras ello, le siguió una eyección de masa coronal (CME) el 1 de diciembre, de la cual se espera que parte de su nube tenga un impacto tangencial con la Tierra que podría desencadenar perturbaciones.

¿Desde cuándo estará activo el aviso de tormenta geomagnética en diciembre?

La NOAA estima que las condiciones geomagnéticas estén estables este 2 de diciembre, aunque con la alerta de que incremente a G2 – Moderada (donde G5 es la escala más potente) este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre.

¿Qué impacto podría tener el aviso de tormenta geomagnética en diciembre?

La NOAA advierte que podría haber perturbaciones geomagnéticas como es el caso de interferencias en los sistemas GPS y los satélites, problemas en las comunicaciones radiales -sobre todo en aeronaves-, alteraciones en la red eléctrica y también aumentaría la actividad auroral, por lo cual podrían ser vistas en latitudes más bajas de lo común.