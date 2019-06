En abril del año en curso FEDOR fue entregado a Roscosmos para estudiar las posibilidades de empleo en vuelos tripulados.

La agencia espacial rusa Roscosmos enviará en agosto al robot humanoide FEDOR a la Estación Espacial Internacional (EEI), informó el director ejecutivo de vuelos tripulados de la entidad, Serguéi Krilaliov.

"Volará a bordo de la nave que se organiza ahora, en calidad de experimento", afirmó el directivo citado por Interfax.

Inicialmente, estaba previsto que el robot FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) estuviera listo para ser utilizado en los lanzamientos de la nave espacial Federatsia -la sucesora de la Soyuz-, pero luego se supo que podría ser lanzado este mismo año.

"Se trata de una dirección de trabajo técnico muy interesante, que permite incrementar las capacidades del ser humano, pero en este caso volará solo como un experimento", añadió el funcionario.

Krikaliov bromeó que FEDOR no será parte de la tripulación porque "no responde a las exigencias". "No pasó el curso básico de preparación", agregó.

El director del Instituto de Medicina y Biología de la Academia de Ciencias de Rusia, Oleg Orlov, añadió en tono jocoso que FEDOR "no superará las pruebas médicas".

En noviembre de 2016 se anunció que los especialistas de la empresa rusa fabricante de cohetes Energuia participarían en la creación de un robot para misiones espaciales junto a la empresa Androidnaya Tekhnika (Robogeek) y el Fondo de Investigaciones de Avanzada.

En abril del año en curso FEDOR fue entregado a Roscosmos para estudiar las posibilidades de empleo en vuelos tripulados.

Con información de EFE