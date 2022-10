Sentimientos encontrados para William Shatner tras ir al espacio con Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos. | Fuente: Blue Origin

El actor canadiense William Shatner se convirtió en la persona más longeva en el espacio a sus 90 años y 205 días al pertenecer a la tripulación de Blue Origin que abordó la nave suborbital New Shepard el 12 de octubre de 2021.

Conocido por su rol como el capitán Kirk en Star Trek, Shatner reveló que el extraordinario viaje no resultó tan alegre como esperaba.

Extractos del libro "Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder", explican los sentimientos de William Shatner al alcanzar el espacio.

William Shatner: ¿Por qué le entristeció alcanzar el espacio?

Shatner cuenta que esperaba una experiencia diferente, pero “todo lo que vio fue muerte”.

“Amo el misterio del universo. (…) Todo ello me ha emocionado por años, pero cuando miré en la dirección opuesta, en el espacio, no había misterio, nada majestuoso para admirar… todo lo que vi fue muerte”

El actor recalca que se “sintió como un funeral”.

“Mi viaje al espacio supuestamente debió ser una celebración; en cambio, se sintió como un funeral. (…) Fue uno de los sentimientos más fuertes de pena que jamás encontré. El contraste entre el frío del espacio y el calor acariciante de la Tierra abajo me llenó de tristeza inconsolable”,

William Shatner reconoce que esperaba algo diferente, pero que la experiencia hizo que se conecte más con la Tierra.

“Todo lo que pensé era incorrecto. Todo lo que esperé fue equivocado. (…) Tuve una experiencia diferente, porque descubrí que la belleza no está ahí arriba, está aquí abajo, con todos nosotros. Dejar todo eso atrás hizo que mi conexión a nuestro pequeño planeta sea aún mayor”

A inicios de este año, contó a CNN que “dejar de llorar” luego del viaje, ya que lo entristecía la destrucción de la Tierra.