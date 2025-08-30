Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Descubren en la Patagonia nuevo hipercarnívoro del Cretácico, un feroz depredador pariente de los cocodrilos

Los investigadores denominaron a la especie Kostensuchus atrox.
Los investigadores denominaron a la especie Kostensuchus atrox. | Fuente: Europa Press | Fotógrafo: GABRIEL DIAZ YANTEN
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

Los restos fueron encontrados en la Formación Chorrillo, en el sur de la Patagonia argentina. El superdepredador alcanzaba 3,5 metros de largo y pesaba alrededor de 250 kilogramos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una nueva especie de gran depredador, pariente del cocodrilo, ha sido descrita a partir de un fósil notablemente bien conservado del Cretácico hallado en el sur de la Patagonia argentina.

Los restos fueron encontrados en la Formación Chorrillo, que se formó hace unos 70 millones de años. En ese entonces, el sur de la Patagonia era un paisaje cálido y estacionalmente húmedo de llanuras aluviales de agua dulce, hogar de criaturas como dinosaurios, tortugas, ranas y diversos mamíferos.

El nuevo fósil desenterrado en esta formación está prácticamente intacto, incluyendo un cráneo y mandíbulas con detalles visibles, así como múltiples huesos del cuerpo. Este superdepredador, similar a un cocodrilo, podría haber alcanzado unos 3,5 metros de largo y pesar alrededor de 250 kilogramos, con una mandíbula ancha y poderosa y dientes grandes capaces de devorar presas de gran tamaño, probablemente incluyendo dinosaurios de tamaño mediano.

Los investigadores denominaron a la especie Kostensuchus atrox, en referencia al viento patagónico conocido en la lengua nativa tehuelche como Kosten y al dios egipcio con cabeza de cocodrilo conocido como Souchos. Atrox significa "feroz" o "duro".

K. atrox en sí no era un dinosaurio, sino un crocodiliforme peirosáurido, un grupo extinto de reptiles emparentado con los cocodrilos y caimanes modernos. Esta especie es el segundo depredador más grande conocido por los científicos de la Formación Chorrillo del Maastrichtiano, la etapa final del Cretácico, y los investigadores creen que probablemente fue uno de los principales depredadores de la región.

K. atrox es también el primer fósil de crocodiliforme hallado en la Formación Chorrillo, y uno de los crocodiliformes peirosáuridos más intactos jamás encontrados, lo que proporciona a los científicos nuevos conocimientos únicos sobre estos animales prehistóricos y su ecosistema.

El estudio ha sido publicado en PLOS One por un equipo liderado por Fernando Novas, del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".

Te recomendamos

Espacio Vital

Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento

¿Qué pasa cuando un paciente con cáncer necesita un tratamiento actualizado y las guías médicas no lo contemplan? El Dr. Elmer Huerta conversa con el Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, sobre el retraso en la actualización de guías clínicas en el Perú. Descubre por qué la falta de protocolos modernos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y qué hacer si tu seguro niega cobertura.
Espacio Vital
Espacio Vital
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Argentina Patagonia

Más sobre Más Ciencia

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA