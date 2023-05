Las mariposas 'Sauron': nuevas especies son denominadas como el villano de 'El Señor de los Anillos'

Un nuevo grupo de mariposas recién descubiertos ha sido denominado ‘saurona’ en honor al personaje de ‘El Señor de los Anillos’.

Las mariposas mantienen unas manchas oscuras en las alas naranjas, que según los investigadores se asemejan al ‘ojo de Sauron’.

Ciencia divertida

Saurona es uno de varios géneros de mariposas nuevos descritos por un equipo internacional de investigadores en un nuevo artículo de Systematic Entomology.

"Nombrar un género no es algo que suceda muy a menudo, y es aún más raro poder nombrar dos a la vez. Fue un gran privilegio hacerlo, y ahora significa que podemos comenzar a describir nuevas especies que hemos descubierto como resultado de esta investigación", señala la Dra. Blanca Huertas, curadora principal de mariposas en The Trustees of the Natural History Museum, Londres.

"Dar a estas mariposas un nombre inusual ayuda a llamar la atención sobre este grupo subestimado", dice Blanca. "Muestra que, incluso entre un grupo de especies de aspecto muy similar, puedes encontrar belleza entre la monotonía".

Las especies, pertenecientes al grupo Euptychiina, se denominan Saurona triangula y Saurona aurígera.

“Estas mariposas están ampliamente distribuidas en las tierras bajas tropicales de las Américas, pero a pesar de su abundancia no fueron bien estudiadas”, explica Blanca. "Históricamente, los Euptychiina han sido pasados ​​por alto porque tienden a ser pequeños, marrones y comparten una apariencia similar".

Para la investigadora, “es uno de los grupos más complejos” de los trópicos de América.

Una mecánica común

Sauron, de ‘El Señor de los Anillos’, sin embargo, tiene más animales con su nombre: un escarabajo pelotero, una rana e incluso un dinosaurio.

Pero no es el único. Gandalf tiene un grupo de mamíferos fósiles y especies de cangrejos, polillas y escarabajos que llevan su nombre, mientras que Gollum da su nombre a caracoles, avispas y un pez.