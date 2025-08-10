Cartelera Cine en Lima y Perú hoy domingo 10 de agosto

Cuando Papa Pitufo es tomado por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina lleva a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo.
Con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en la década de 1960, LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS de Marvel Studios presenta a La Primera Familia de Marvel: Reed Richards / Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach) mientras enfrentan su más grande desafío hasta el momento. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.
¿Quiénes son más malos que Los Tipos Malos? Las Tipas Malas. En el nuevo capítulo de la aclamada comedia de acción de DreamWorks Animation estrenada en 2022 sobre una banda criminal de forajidos animales, Los Tipos Malos luchan por encontrar la confianza y la aceptación en sus recién estrenadas vidas como Los Tipos Buenos, cuando son sacados de su retiro y obligados a hacer un “último trabajo” por un grupo de criminales formado por mujeres.
Cuando todos menos uno de los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche, a la comunidad le queda preguntarse quién o qué está detrás de su desaparición.
Años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una hijastra. Enfrentan los desafíos que se presentan cuando dos familias se fusionan. Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces.
En su estilo característico, James Gunn asume el papel del superhéroe original en el nuevo universo de DC, con una singular mezcla de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.
Protagonizada por la icónica superestrella de acción Scarlett Johansson, el nominado al Emmy y al SAG Jonathan Bailey y el dos veces ganador del Oscar® Mahershala Ali, este nuevo capítulo lleno de acción ve a un equipo de extracción correr hacia el lugar más peligroso de la Tierra, una isla de investigación en el Parque Jurásico original, habitada por los peores de los peores que quedaron atrás. Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominio, la ecología del planeta se ha vuelto inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas semejantes al de los lugares donde alguna vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de la tierra, el mar y el aire dentro de esa biosfera tropical poseen, en su ADN, la clave para un medicamento que aportará a la humanidad milagrosos beneficios para salvar vidas. #JurassicWorldRenace
Una joven y ambiciosa casamentera de la ciudad de Nueva York se encuentra dividida entre su pareja perfecta y su ex imperfecto.
Solo un hombre tiene las habilidades necesarias para liderar el Escuadrón de Policía y salvar el mundo.
Dos sacerdotes, uno que se cuestiona su fe y otro que se enfrenta a un pasado turbulento, deben dejar a un lado sus diferencias para salvar a una joven poseída a través de una difícil y peligrosa serie de exorcismos.
Chihiro es una introvertida niña de diez años que viaja en coche con sus padres en dirección a su nuevo hogar. Tras tomar la salida equivocada, la familia atraviesa un túnel internándose en un mundo mágico y salvaje, donde merodean espíritus, brujas, monstruos y criaturas fantásticas como bebés gigantes y duendes de hollín. Chihiro tomará conciencia de su alrededor cuando descubra que sus padres han sido convertidos en cerdos y que en ese lugar no hay cabida para seres humanos. Ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2003.
Apodado "el más grande que nunca fue", Sonny Hayes (Brad Pitt) fue el fenómeno más prometedor de la FÓRMULA 1 de los años 90 hasta que sufrió un espectacular accidente. Treinta años después, es un piloto nómade a sueldo cuando es abordado por su ex compañero de equipo Ruben Cervantes (Javier Bardem), dueño de un equipo de F1 en problemas que está al borde del colapso. Ruben convence a Sonny de regresar a la FÓRMULA 1 para una última oportunidad de salvar el equipo y ser el mejor del mundo. Competirá junto a Joshua Pearce (Damson Idris), el joven prodigio del equipo decidido a marcar su propio ritmo acelerado. Pero mientras los motores rugen, el pasado de Sonny lo alcanza y se da cuenta de que en F1, tu compañero de equipo es tu competencia más feroz, y el camino hacia la redención no es algo que puedas recorrer solo.