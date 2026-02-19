José Balcázar dice que un indulto a Pedro Castillo "no está en agenda": "Tiene un proceso penal en curso"

El flamante presidente José Balcázar descartó esta noche que un posible indulto a Pedro Castillo forme parte de la agenda del gobierno transitorio que encabezará hasta el 28 de julio de este año y afirmó que el exmandatario tiene un proceso judicial en curso que aún debe enfrentar.

Balcázar, que sucederá al destituido José Jerí tras ganar este miércoles la elección a la Mesa Directiva del Congreso, subrayó que una gracia presidencial no forma parte de las prioridades actuales, y enfatizó que el sistema de justicia debe actuar con autonomía frente a los cargos que pesan sobre el exgobernante.



"No está en agenda lo de los indultos, por favor", manifestó el mandatario ante la prensa al salir del auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión tras jurar como presidente de la República.



El jefe de Estado remarcó que su rol será el de un observador del cumplimiento de los tiempos procesales, sin forzar decisiones políticas sobre asuntos de índole penal.



"No está ningún tipo de indulto por el momento. Estamos trabajando y lo que yo sé (es) que el presidente tiene un proceso penal; que siga su curso correspondiente y nosotros estaremos atentos para que precisamente se cumplan los plazos", manifestó.

"No se trata que yo lo quiera indultar. Tiene un proceso que está siguiendo con la Corte Suprema", precisó el presidente en declaraciones a la prensa al llegar a Palacio de Gobierno, ante las insistentes preguntas sobre una posible voluntad política para liberar al exmandatario.

Balcazar respondía así a versiones que circularon durante el día a un supuesto ofrecimiento de su parte de indultar a Castillo a cambio de votos de las bancadas de izquierda para ganar la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y con ello la jefatura de Estado interina.

José Balcázar fue elegido congresista por el partido Perú Libre, agrupación que llevó a Castillo al poder en las elecciones de 2021.

Situación judicial de Pedro Castillo

Como se recuerda, Castillo fue sentenciado en primera instancia a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión tras su fallido golpe de Estado en 2022. Además, enfrenta múltiples investigaciones por presuntos actos de corrupción y una reciente recomendación de inhabilitación política por parte del Legislativo.

Al no contar con una sentencia firme ratificada en segunda instancia, el exmandatario no calificaría técnicamente para un indulto convencional en este momento.



Balcázar también se refirió al líder de su partido y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, quien suele pronunciarse a través de redes sociales y en entrevistas a medios de comunicación desde la clandestinidad.

Ante la consulta de los periodistas sobre si el líder de Perú Libre lo había felicitado por su elección, Balcázar respondió: "No, todavía no me ha llamado, pero supongo que me llamará".

Además, el flamante mandatario enfatizó su disposición a conversar con todos los sectores, señalando que "hay que dialogar con todos los líderes políticos". En esa misma línea, destacó que su gestión se basará en el consenso. "El diálogo va a ser el principal herramienta para poder consensuar", afirmó.

