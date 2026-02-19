Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Norma Yarrow tras elección de Balcázar: “Defenderemos a la población contra esta izquierda corrupta y estos pactos 'fujicerronistas'”

| Fuente: Congreso
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Yarrow aseveró que la división en los votos de otras bancadas facilitó que la lista liderada por Balcázar ganara la presidencia.

La congresista Norma Yarrow respondió a las críticas de Fuerza Popular tras la elección de José María Balcázar como nuevo presidente de la República y aseguró que Renovación Popular siempre apoyó la candidatura de María del Carmen Alva. 

“Sabiendo que el señor Balcázar ha estado por todo el local negociando, nosotros como Renovación Popular no nos vendemos a la corrupción. No hemos pedido ministerios, no tenemos gente enquistada en ningún sitio. Quiero aclarar que daremos la cara a la población y defenderemos a la población contra esta izquierda corrupta y estos pactos ‘fujicerronistas'", manifestó en conferencia de prensa. 

Yarrow aseveró que la división en los votos de otras bancadas facilitó que la lista liderada por Balcázar ganara la presidencia.  Además, consideró que hubo movimientos inusuales previo a la elección y en las que estaría involucrado Fuerza Popular. 

“Yo creo que la votación de APP ha estado partida. Creo que sí hay personas correctas en APP, pero lo que sí puedo decir es que lo que hubo en la mañana, esa conferencia de prensa donde salió Fuerza Popular a tratar de lavarse la cara, ha sido una mentira total al país”, sostuvo.

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Norma Yarrow José María Balcázar

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA