Norma Yarrow tras elección de Balcázar: “Defenderemos a la población contra esta izquierda corrupta y estos pactos 'fujicerronistas'”

La congresista Norma Yarrow respondió a las críticas de Fuerza Popular tras la elección de José María Balcázar como nuevo presidente de la República y aseguró que Renovación Popular siempre apoyó la candidatura de María del Carmen Alva.

“Sabiendo que el señor Balcázar ha estado por todo el local negociando, nosotros como Renovación Popular no nos vendemos a la corrupción. No hemos pedido ministerios, no tenemos gente enquistada en ningún sitio. Quiero aclarar que daremos la cara a la población y defenderemos a la población contra esta izquierda corrupta y estos pactos ‘fujicerronistas'", manifestó en conferencia de prensa.

Yarrow aseveró que la división en los votos de otras bancadas facilitó que la lista liderada por Balcázar ganara la presidencia. Además, consideró que hubo movimientos inusuales previo a la elección y en las que estaría involucrado Fuerza Popular.

“Yo creo que la votación de APP ha estado partida. Creo que sí hay personas correctas en APP, pero lo que sí puedo decir es que lo que hubo en la mañana, esa conferencia de prensa donde salió Fuerza Popular a tratar de lavarse la cara, ha sido una mentira total al país”, sostuvo.

