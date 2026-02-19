Los tres ejes anunciados por José María Balcázar para su gestión como presidente interino

El presidente interino, José María Balcázar, ofreció sus primeras declaraciones a la prensa, en las que señaló que su gestión estará orientada a tres ejes fundamentales: garantizar elecciones transparentes, preservar la estabilidad económica y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

En ese sentido, explicó que aceptó el cargo con el objetivo de garantizar una actividad política “seria y transparente”, de modo que las Elecciones 2026 no enfrenten “ningún cuestionamiento”.

En materia económica, señaló que se mantendrá “la línea macroeconómica del Perú” y adelantó que sostendrá reuniones con la titular del sector para evaluar posibles ajustes.

“No podemos dar saltos en el vacío en materia económica”, indicó.

Asimismo, remarcó la importancia de “mantener una política monetaria sana” para que los agentes económicos “puedan trabajar sin saltos ni preocupaciones”.

Finalmente, Balcázar anunció que evaluará el desempeño de los ministros, con especial atención en el Ministerio del Interior, al considerar que no se estaría abordando adecuadamente “el problema del crimen organizado”.

“Entonces, sobre ese tema, voy a tener que evaluar a los ministros, hay que evaluarlos también”, sostuvo.

El integrante de la bancada de Perú Libre se impuso este miércoles en segunda vuelta a María del Carmen Alva con 64 votos, frente a los 46 obtenidos por su contrincante, asegurando así la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y, por consiguiente, ser encargado de la jefatura del Estado.

Su mandato se extenderá hasta el 28 de julio, fecha en la que tomará posesión el mandatario que resulte elegido en las Elecciones 2026, programadas para el 12 de abril.