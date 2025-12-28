Cartelera Cine en Lima y Perú hoy domingo 28 de diciembre

Sinopsis

“¡Dojeon! (¡El reto!) Hasta encontrarme con todos y cada uno de ustedes, ARMY”. Jin dio inicio a su primera gran gira para conectar con ARMY, tanto en persona como en línea. Con 10 ciudades y 20 presentaciones —desde Goyang, pasando por Japón, América del Norte, Europa y de vuelta a Incheon—, los momentos más electrizantes de la gira cobran vida en la gran pantalla. Centrado en “El reto” como eje temático, el espectáculo muestra a Jin, el “guapo a nivel mundial”, desbordando energía en el escenario: riendo, cantando y completando desafíos junto a ARMY en cinco rondas cargadas de adrenalina. Desde su debut como solista con el álbum “Happy”, acompañado por una banda en vivo, hasta su segundo miniálbum “Echo” y un popurrí especial de canciones de BTS, el concierto ofrece un recorrido musical lleno de emociones que cautiva desde el primer instante. En medio de esa atmósfera vibrante, todos se convierten en las estrellas de la fiesta. Jin te invita cordialmente a una celebración especial de fin de año en los cines, donde #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE revive el espectáculo inolvidable que marcó el arranque de su primera gira mundial como solista.¡Vive esta experiencia inmersiva al máximo con SCREENX, 4DX y ULTRA 4DX, donde estén disponibles!