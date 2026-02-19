Aixa Vigil recibió pifias y abucheos de hinchas de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley

Alianza Lima y San Martín midieron fuerzas por la tercera jornada del Grupo A del Sudamericano de Clubes 2026. Un partido clave para las aspiraciones de ambos clubes en la competencia que se desarrolla en Lima.

Además, este partido quedó marcado por un incómodo momento que sufrió Aixa Vigil, que salió bicampeona con Alianza Lima y que ahora defiende al equipo 'santo'.

Durante la transmisión del partido, se escucharon las pifias contra Aixa Vigil por parte de los seguidores blanquiazules que llegaron en gran masa al Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador.

No es la primera vez que la también voleibolista de la Selección Peruana es abucheada por la hinchada de Alianza, que en su momento la tenía como una de sus preferidas.

En su momento, Aixa Vigil dijo que la pasó muy bien en Alianza, pero que siempre fue hincha de Universitario de Deportes.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs San Martín en vivo por TV y streaming?



El partido entre Alianza Lima vs San Martín se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la página web y la app de Latina, por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org) y por Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.