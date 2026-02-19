Intensas lluvias activan torrenteras y causan inundaciones en Arequipa

Arequipa: diversas emergencias se presentan debido a lluvias torrenciales | Fuente: RPP

Intensas lluvias acompañadas de granizadas y tormentas eléctricas sorprendieron a diversos distritos de Arequipa, provocando aniegos, bloqueo de vías y situaciones de riesgo para conductores y peatones.

La emergencia activó todas las torrenteras de la ciudad, generando múltiples incidentes en distintos puntos.

Uno de los sectores más afectados fue la torrentera Los Incas, ubicada frente a la Universidad Continental, donde estudiantes y trabajadores permanecieron a la espera de que disminuyera el caudal para poder salir con seguridad.

El agua incluso ingresó al local universitario, causando preocupación entre la comunidad académica.

El Terminal Terrestre de Arequipa también resultó inundado debido al ingreso del caudal de la torrentera, lo que obligó a suspender temporalmente la salida de buses interprovinciales.

En Tingo se reportó el desborde de la torrentera El Chullo, situación que generó la evacuación preventiva de dos personas de su vivienda debido al inminente peligro.

Asimismo, en la zona de Cooperativa Abogados, en el distrito de Yanahuara, al menos dos vehículos quedaron parcialmente sepultados por el lodo.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar torrenteras y zonas inundadas mientras persistan las lluvias en la ciudad.

En tanto, las diferentes plataformas distritales de Defensa Civil se encuentran realizando el balance de daños en viviendas y vías para determinar la magnitud de la emergencia.