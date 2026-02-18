Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ignacio Buse vs Joao Fonseca EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Río Open?

Ignacio Buse vs Joao Fonseca EN VIVO | Guía de TV
Ignacio Buse vs Joao Fonseca EN VIVO | Guía de TV | Fuente: X | Fotógrafo: @ATPTour_ES
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Ignacio Buse vs Joao Fonseca EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por los octavos de final del Río Open.

Ignacio Buse vs Joao Fonseca EN VIVO: se enfrentan este jueves 16 de febrero, por la primera ronda del Río Open 2026. El cotejo se disputará en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro,, no antes de las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ATP TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Ignacio Buse vs Joao Fonseca: ¿cómo llegaron a los octavos de final del Río Open?

Ignacio Buse llega al partido tras vencer 2-1 al brasileño Igor Marcondes. Joao Fonseca, en tanto, llega tras derrotar 2-1 a Tiago Monteiro.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs Joao Fonseca en vivo por el Río Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca se disputará este jueves 19 de febrero en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.

¿A qué hora juegaron Ignacio Buse vs Joao Fonseca en vivo por el Río Open 2026?

  • En Perú, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 5:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 7:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 7:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 7:00 p.m.

¿Dónde se vio el Ignacio Buse vs Joao Fonseca en vivo por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonsca se podrá ver EN VIVO por ATP TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Ignacio Buse Joao Fonseca tenis en vivo Río Open

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Tenis

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA