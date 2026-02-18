Ignacio Buse vs Joao Fonseca EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Río Open?

Ignacio Buse vs Joao Fonseca EN VIVO: se enfrentan este jueves 16 de febrero, por la primera ronda del Río Open 2026. El cotejo se disputará en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro,, no antes de las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ATP TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Ignacio Buse vs Joao Fonseca: ¿cómo llegaron a los octavos de final del Río Open?
Ignacio Buse llega al partido tras vencer 2-1 al brasileño Igor Marcondes. Joao Fonseca, en tanto, llega tras derrotar 2-1 a Tiago Monteiro.
¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs Joao Fonseca en vivo por el Río Open 2026?
El partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca se disputará este jueves 19 de febrero en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.
¿A qué hora juegaron Ignacio Buse vs Joao Fonseca en vivo por el Río Open 2026?
- En Perú, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 5:00 p.m.
- En Colombia, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 5:00 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 6:00 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 6:00 p.m.
- En Brasil, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 7:00 p.m.
- En Argentina, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 7:00 p.m.
- En Chile, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 7:00 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 7:00 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonseca comienza no antes de las 7:00 p.m.
¿Dónde se vio el Ignacio Buse vs Joao Fonseca en vivo por TV y streaming?
El partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonsca se podrá ver EN VIVO por ATP TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.