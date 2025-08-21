Últimas Noticias
Cartelera Cine en Lima y Perú hoy jueves 21 de agosto

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
21 de Agosto del 2025
EL GRAN CICLON
EL GRAN CICLON
M141h 27minFicción,Drama
Director: Andrew Cymek
Reparto: Brigitte Kingsley,Landy Cannon
Sinopsis

Cuando 18 a 20 tornados sin precedentes convergen sobre una ciudad remota, los científicos descubren que se está formando un gran ciclón ártico jamás visto. Con el tiempo en contra y la destrucción y caos avanzando a gran velocidad, los ciudadanos deben confiar en la audaz teoría de una climatóloga desacreditada que podría ser la única esperanza para salvarse de la tormenta más devastadora de la historia.

Trailer
JURASSIC WORLD RENACE
JURASSIC WORLD RENACE
APT2h 14minAcción,Aventuras,Thriller
Director: Gareth Edwards
Reparto: Scarlett Johansson ,Rupert Friend,Jonathan Bailey
Sinopsis

Protagonizada por la icónica superestrella de acción Scarlett Johansson, el nominado al Emmy y al SAG Jonathan Bailey y el dos veces ganador del Oscar® Mahershala Ali, este nuevo capítulo lleno de acción ve a un equipo de extracción correr hacia el lugar más peligroso de la Tierra, una isla de investigación en el Parque Jurásico original, habitada por los peores de los peores que quedaron atrás. Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominio, la ecología del planeta se ha vuelto inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas semejantes al de los lugares donde alguna vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de la tierra, el mar y el aire dentro de esa biosfera tropical poseen, en su ADN, la clave para un medicamento que aportará a la humanidad milagrosos beneficios para salvar vidas. #JurassicWorldRenace

Trailer
PITUFOS
PITUFOS
APT1h 29minAventuras,Animada,Comedia
Director: Chris Miller
Sinopsis

Cuando Papa Pitufo es tomado por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina lleva a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo.

Trailer
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
APT1h 55minAcción,Aventuras
Director: Matt Shakman
Reparto: Vanessa Kirby,Pedro Pascal,Joseph Quinn
Sinopsis

Con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en la década de 1960, LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS de Marvel Studios presenta a La Primera Familia de Marvel: Reed Richards / Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach) mientras enfrentan su más grande desafío hasta el momento. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.

Trailer
LOS TIPOS MALOS 2
LOS TIPOS MALOS 2
APT1h 44minAnimada,Aventuras
Director: Pierre Perifel,JP Sans
Sinopsis

¿Quiénes son más malos que Los Tipos Malos? Las Tipas Malas. En el nuevo capítulo de la aclamada comedia de acción de DreamWorks Animation estrenada en 2022 sobre una banda criminal de forajidos animales, Los Tipos Malos luchan por encontrar la confianza y la aceptación en sus recién estrenadas vidas como Los Tipos Buenos, cuando son sacados de su retiro y obligados a hacer un “último trabajo” por un grupo de criminales formado por mujeres.

Trailer
ORGULLO Y PREJUICIO [2005]
ORGULLO Y PREJUICIO [2005]
M142h 9minDrama,Romance
Director: Joe Wright
Reparto: Keira Knightley,Matthew Macfadyen,Brenda Blethyn
Sinopsis

Celebra los 20 años de un clásico. Keira Knightley y Matthew Mcfayden regresan con los personajes que definieron sus carreras, Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy, quienes tras conocerse tienen una intensa pero compleja relación que parece no destinada a consumarse. Un evento cinematográficos que muchos querrán volver a vivir en pantalla grande y otros disfrutarán por primera vez

Trailer
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
M142h 9minTerror
Director: Zach Cregger
Reparto: Josh Brolin,Alden Ehrenreich,Julia Garner
Sinopsis

Cuando todos menos uno de los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche, a la comunidad le queda preguntarse quién o qué está detrás de su desaparición.

Trailer
OTRO VIERNES DE LOCOS
OTRO VIERNES DE LOCOS
APT1h 51minComedia
Director: Nisha Ganatra
Reparto: Jamie Lee Curtis,Lindsay Lohan,Chad Michael Murray
Sinopsis

Años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una hijastra. Enfrentan los desafíos que se presentan cuando dos familias se fusionan. Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces.

Trailer
ANIMALES PELIGROSOS
ANIMALES PELIGROSOS
M141h 39minTerror
Director: Sean Byrne
Reparto: Jai Courtney,Hassie Harrison,Josh Heuston
Sinopsis

Zephyr, una surfista rebelde, es secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones y llevada mar adentro, donde nadie puede oír sus gritos. Atrapada en su bote, deberá enfrentarlo e intentar escapar antes de que él lleve a cabo un ritual para alimentar a los tiburones que se encuentran debajo.

Trailer
HAZ QUE REGRESE
HAZ QUE REGRESE
M141h 45minTerror
Director: Danny Philippou
Reparto: Sally Hawkins,Michael Philippou,Billy Barratt,Mischa Heywood
Sinopsis

Un hermano y una hermana descubren un ritual aterrador en la apartada casa de su nueva madre adoptiva.

Trailer
MISTURA
MISTURA
M141h 37minDrama,Romance
Director: Ricardo de Montreuil
Reparto: Hermelinda Luján,Bárbara Mori,César Ballumbrosio
Sinopsis

En el Perú de los años 60, la vida de una privilegiada mujer franco-peruana se desmorona tras la traición de su esposo, que la deja marginada de la alta sociedad. Forzada a replantearse su mundo, se acerca a personas de las propias comunidades que fue criada para menospreciar. Con nuevas alianzas, emprende un viaje transformador que desafía las normas sociales a través de una audaz aventura culinaria que celebra la extraordinaria diversidad de la cocina y gente peruana, encendiendo una revolución que redefine su vida.

Trailer
NADIE 2
NADIE 2
M141h 29minAcción,Comedia
Director: Timo Tjahjanto
Reparto: Connie Nielsen,Christopher Lloyd,Bob Odenkirk
Sinopsis

La apacible vida suburbana de un exasesino se desmorona tras un asalto en su hogar que desvela oscuros secretos del pasado de su esposa, obligándole a regresar a su violento pasado.

Trailer
HOMBRE LOBO EL DESPERTAR
HOMBRE LOBO EL DESPERTAR
M141h 33minTerror
Director: Steven C. Miller
Reparto: Frank Grillo,Katrina Law,Ilfenesh Hadera
Sinopsis

Tras millones de años, una superluna emerge y activa un gen letal que transforma a los humanos en hombres lobo, desatando una inminente guerra entre ambas especies.

Trailer
DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN [2021]
DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN [2021]
M141h 57minAnime
Director: Haruo Sotozak
Sinopsis

¡Haz arder tu corazón! ¡Revive y celebra el 5to Aniversario de #DemonSlayer #MugenTrain en cines en Latinoamérica, remasterizada en 4K! La cinta japonesa más taquillera de todos los tiempos regresa a las pantallas de cine como nunca antes, revive la impactante batalla de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y el Pilar de la Llama Rengoku contra los poderosos demonios Enmu y Akaza.

Trailer
EL CONJURO 1 [2013]
EL CONJURO 1 [2013]
M141h 52minTerror
Director: James Wan
Reparto: Vera Farmiga,Patrick Wilson,Lili Taylor
Sinopsis

Antes de que existiera Amityville, existía Harrisville. Basada en una historia real, "El Conjuro" cuenta la historia horrorosa de cómo los investigadores de renombre mundial de fenómenos paranormales, Ed y Lorraine Warren, fueron llamados para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura en una granja aislada. Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, los Warren se encuentran atrapados en el caso más terrible de sus vidas.

Trailer
