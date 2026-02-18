Surf Fest Pro League, la liga profesional peruana creada por Sofía Mulánovich

Con tres paradas en nuestro país, el torneo está avalado por el ALAS Global Tour y forma parte de la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Después de años representando al Perú, Sofía Mulánovich, doble Campeona Mundial WSL e ISA, decidió seguir construyendo un legado para el deporte nacional y crear una nueva competencia para los surfistas peruanos: Surf Fest Pro League.

"Es una liga profesional de surf peruana, avalada por el ALAS Global Tour, que también tiene un concepto de festival. Queremos elevar el nivel competitivo en el surfing peruano, poder dar buenos premios en efectivo y mostrar también esa parte del estilo de vida del surfing y celebrar el surfing tanto adentro como afuera del mar", cuenta la atleta nacional.

Aprovechando el gran momento del surf peruano, la máxima referente de este deporte busca ayudar a los nuevos talentos a que puedan tener una mayor competencia de alto nivel a lo largo del año.

"Creo que el surf peruano tiene todo como para ya crear una plataforma de este nivel, algo que pueda darles roce internacional a los chicos, porque van a competir también con chicos de otros países. Darles exposición, darles premios en efectivo y hacer algo un poquito más profesional. Ya es el momento", afirma Sofía.