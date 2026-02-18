Últimas Noticias
Surf Fest Pro League, la liga profesional peruana creada por Sofía Mulánovich

La exsurfista asumirá por primera vez el reto de organizar un campeonato en Perú. | Fuente: Sofía Mulánovich
por Lucia Céspedes Millares

·

Con tres paradas en nuestro país, el torneo está avalado por el ALAS Global Tour y forma parte de la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Después de años representando al Perú, Sofía Mulánovich, doble Campeona Mundial WSL e ISA, decidió seguir construyendo un legado para el deporte nacional y crear una nueva competencia para los surfistas peruanos: Surf Fest Pro League.

"Es una liga profesional de surf peruana, avalada por el ALAS Global Tour, que también tiene un concepto de festival. Queremos elevar el nivel competitivo en el surfing peruano, poder dar buenos premios en efectivo y mostrar también esa parte del estilo de vida del surfing y celebrar el surfing tanto adentro como afuera del mar", cuenta la atleta nacional.

Aprovechando el gran momento del surf peruano, la máxima referente de este deporte busca ayudar a los nuevos talentos a que puedan tener una mayor competencia de alto nivel a lo largo del año. 

"Creo que el surf peruano tiene todo como para ya crear una plataforma de este nivel, algo que pueda darles roce internacional a los chicos, porque van a competir también con chicos de otros países. Darles exposición, darles premios en efectivo y hacer algo un poquito más profesional. Ya es el momento", afirma Sofía.

Sofía logró el campeonato mundial ISA en el 2019. | Fuente: Sofía Mulánovich | Fotógrafo: Victoria Toro

Los fanáticos de este deporte podrán ver a aproximadamente a 150 surfistas de 12 países en acción, dentro de las tres fechas que tendrá esta competencia en el país. Asimismo, con el objetivo de captar a todo público, se implementará un tipo de festival en cada una de las sedes, buscando incrementar la afluencia de aficionados.

"Queremos que sea divertido para todos. Te guste el surfing o no, que puedas ir con tu familia, que puedas ir a experimentar la celebración del surfing de alguna manera. Habrá una rampa de skate, activaciones de las marcas, una batalla de gallos y diferentes actividades a lo largo de los días", menciona.

Además, la competencia contará con una variedad de categorías para los atletas, como la sub-14, sub-16, sub-18, longboard y shortboard femenino y masculino. Todas estas categorías tendrán una variedad de premios e incentivos para los deportistas que participen de las mismas.

La importancia de este torneo va más allá del ámbito nacional, ya que los surfistas podrán sumar puntos para clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027 en las diferentes paradas que se darán en el país. 

"Los campeones tanto de mujeres y de hombres en la categoría Open reciben cupos directos a los Panamericanos Lima 2027 y mi liga, al ser parte de la ALAS Global Tour, le da a los chicos chance de ganar puntos también. Queríamos hacerlo también ALAS para poder tener esa oportunidad", señala la organizadora.

El campeonato busca una mayor competitividad para los surfistas peruanos. | Fuente: Sofía Mulánovich | Fotógrafo: Victoria Toro

Finalmente, la extablista peruana refuerza la importancia de la presencia del público en este tipo de eventos, los cuales acercan a la hinchada con su representante nacional. "Están súper invitados, vayan a Punta Roquitas, empieza el jueves 5 de marzo y va todo el fin de semana. Va a estar súper divertido, va a haber actividades para todos y vayan a disfrutar en familia", comenta Mulánovich.

Tres lugares inolvidables

Perú cuenta con un mar envidiable, olas todo el año y muchas millas para correrlas, pero para la exsurfista nacional hay tres playas que debían ser las primeras de este campeonato: Punta Roquitas, Lobitos y Señoritas.

El balneario ubicado en la Miraflores será el inicio de este torneo, lugar donde Sofía señala es el comienzo de muchos surfistas capitalinos. "En mi caso pasé mucho tiempo en la Costa Verde, especialmente después del colegio, entrenaba ahí casi todos los días y eso marcó algo en mí, por eso que lo elegí para la primera fecha", comenta.

Posterior a ello, en su regreso al país, los surfistas deberán viajar al norte para continuar con las paradas nacionales. Lobitos será la segunda etapa en tierras peruanas, con el objetivo de descentralizar los eventos de la capital.

"Es increíble esa ola, es una de las mejores olas que tenemos aquí en el Perú. Me parece que el norte es también parte del ADN de todos los surfistas aquí en el Perú y además es mi ola preferida", menciona Sofía entre risas.

Marzo, octubre y diciembre son los meses elegidos para el torneo. | Fuente: Brian Bielmann Photography | Fotógrafo: Brian Bielmann

Cerrando con el torneo y en pleno inicio del verano, la competencia vuelve nuevamente a la capital para asentarse en Señoritas, una de las playas más icónicas para el surf nacional, y para Mulánovich también. "Yo soy de Punta Hermosa, es aquí que aprendí a correr tabla, y bueno, Señoritas es también una de mis olas preferidas", concluye.

¿Cuáles son las fechas para estas etapas?

05 al 08 de marzo | Punta Roquitas - Costa Verde, Lima

08 al 11 de octubre | Lobitos - Talara, Piura

10 al 13 de diciembre | Señoritas - Punta Hermosa, Lima

surf fest pro league sofia mulanovich surf peruano

