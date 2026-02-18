Congresistas del Bloque Democrático se retiran y no votarán en la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente

Sigrid Bazán, Edgard Reymundo y Ruth Luque manifestaron su rechazo a que María del Carmen Alva y José María Balcázar sean quienes definan al que será elegido como presidente de la República.

Los congresistas del Bloque Democrático Sigrid Bazán, Ruth Luque y Edgard Reymundo se retiraron de la sede donde se realiza la elección del nuevo presidente de la República en rechazo a los candidatos que han llegado a la segunda vuelta y postulan por obtener el cargo: María del Carmen Alva y José María Balcázar.

Ruth Luque, congresista de dicho grupo parlamentario, expresó en conferencia de prensa que no formarán parte de la votación porque consideran que los postulantes no son idóneos para llegar al cargo.

"No vamos a ser parte de una votación en la cual se pretende generar una transición, en la cual se quiere votar por alguien que ha liderado un discurso racista y ha sido parte de un discurso fraudista, que ha negado la voluntad popular, frente a otro candidato que proviene del mismo espacio que ha generado esta crisis", dijo Luque.

Sigrid Bazán, otra parlamentaria de esta bancada, sostuvo que ninguno de los candidatos le ofrece a la ciudadanía la transparencia para dirigir los destinos del país.

"Los tres congresistas aquí presentes no nos sentimos representados en ninguna de estas dos opciones. Pasamos a retirarnos y también, cada uno de los congresistas que voten y quizás no muestren su voto, se haga responsable de esta crisis que nos han llevado estos mismos partidos", acotó.

Bazán aseguró que su agrupación presentó ante el Congreso una opción diferente como la de su compañero Edgar Reymundo, pero que las demás bancadas los "arrinconaron" frente a dos personas "que no tienen los requisitos" que se había pedido para ser presidente del Perú.