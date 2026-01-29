Cartelera Cine en Lima y Perú hoy jueves 29 de enero

Sinopsis

Monarcas: El gran viaje mágico es una película animada para toda la familia ambientada en el diverso, pintoresco y siempre cambiante escenario de la gran migración de la mariposa monarca. Una conmovedora historia de Patrick, una mariposa valiente y adorable, pero inepta, de una sola ala, que se esconde en un remolque de algodoncillo para formar parte del viaje de su vida. Junto con su mejor amigo, una oruga boba llamada Marty, y Jennifer, una mariposa con miedo a las alturas, Patrick se convertirá en un héroe improbable. Pero primero deberá enfrentar su miedo, aceptar su singularidad y triunfar sobre la adversidad mientras lucha contra los patrones climáticos cambiantes, los humanos y tres pájaros malvados empeñados en vengarse. Es una historia de aventuras, autorrealización y heroísmo contada con humor, cuyo mensaje es que nuestras diferencias son menos importantes que los lazos que compartimos, y es en la adversidad donde brilla nuestro verdadero carácter.