Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley: así están los equipos en la fase de grupos del torneo

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley
Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley | Fuente: Facebook | Fotógrafo: FPV
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce cómo se encuentran los equipos en la tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

El miércoles 18 de febrero arrancó en Lima el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, donde los nueve equipos lucharán para coronarse campeón de continente.

Entre los grandes favoritos para ganar el torneo y lograr un cupo para el Mundial de Clubes de Vóley están Osasco, SEIS, Alianza Lima y San Martín. 

En la fase de grupos, los nueve equipos han sido colocados en tres grupos de tres escuadras cada uno, donde los primeros y el mejor segundo jugarán la semifinal. 

Entérate, a continuación, cómo se mueve la tabla de posiciones en la primera etapa del campeonato.

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Banco República (Grupo A)

7:30 p.m. | Regatas Lima vs Club UVIV (Grupo C)


Jueves 19 de febrero

2:45 p.m. | SESI vs Club UVIV (C)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín (A)

7:30 p.m. | Osasco vs Boston College (B)


Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)

5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)

7:30 p.m. | San Martín vs Banco República (A)

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 en vivo

Grupo A

EquipoPJPGPPSetsPuntos
Alianza Lima




San Martín




Banco República





Grupo B

EquipoPJPGPPSetsPuntos
Osasco




Olympic




Boston College





Grupo C

EquipoPJPGPPSetsPuntos
Regatas Lima




Club UVIV




SESI




Formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Los nueve equipos participantes son divididos en tres grupos de tres equipos cada uno. Los primeros de cada llave y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del torneo. Los ganadores en esta instancia disputarán la final para definir al campeón sudamericano. Cabe precisar que los dos primeros lugares clasificarán al Mundial de Clubes de Vóley 2026.

