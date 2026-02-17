Regatas Lima vs UVIV en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Regatas Lima, junto a Alianza Lima y San Martín, representará a Perú en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se disputará en Lima. El cuadro chorrillano debutará en el certamen frente al Club UVIV, petacampeón ecuatoriano.

El equipo nacional cuentas en sus filas con las jugadoras destacadas Kiara Montes, Diana de la Peña y Darlevis Mosquera.

Regatas Lima vs Club UVIV: ¿Cómo llegan a la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Alianza Lima venció por 3-1 al Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley, mientras que Club UVIV ganó 3-1 a Atlético Manaba.

¿Cuándo y dónde juegan Regatas Lima vs Club UVIV en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El partido Regatas Lima vs Club UVIV se disputará el miércoles 18 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Regatas Lima vs Club UVIV en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

En Perú , el partido Regatas Lima vs Club UVIV comienza a las 7:30 p.m.

En Colombia, el partido Regatas Lima vs Club UVIV comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Regatas Lima vs Club UVIV comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Regatas Lima vs Club UVIV comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Regatas Lima vs Club UVIV comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Regatas Lima vs Club UVIV comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Regatas Lima vs Club UVIV comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Regatas Lima vs Club UVIV comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Regatas Lima vs Club UVIV comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Regatas Lima vs Club UVIV comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Regatas Lima vs Club UVIV en vivo por TV?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD).

Regatas Lima vs Club UVIV: precios de entradas



General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 35

Preferente Sur: S/ 35

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 55

Regatas Lima vs Club UVIV: Últimos resultados

Regatas Lima

Regatas Lima 3-1 Deportivo Soan

Regatas Lima 1-3 Alianza Lima

Géminis 3-1 Regatas Lima

Club UVIV

Club UVIV 3-1 Atlético Manaba