Cartelera Cine en Lima y Perú hoy lunes 09 de febrero

Cuando un hongo mutante altamente contagioso escapa de una instalación sellada, dos jóvenes empleados, acompañados por un veterano agente de bioterrorismo, deben sobrevivir al turno de noche más alocado de la historia para salvar a la humanidad de la extinción, mientras el microorganismo se propaga y destruye todo a su paso.
En el año 2075, Iris, una niña de 10 años, ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris. Es Arco. Iris lo acogerá y lo ayudará por todos los medios posibles a volver a su hogar.
Tercera entrega de la saga "Avatar". Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.
Después de que un accidente de avión deje varados en una isla remota a una capaz empleada y a su molesto jefe, ella deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, a pesar de su difícil relación.
Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity, junto con su mujer Allison y su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo cinco años para buscar una zona en Europa que podría ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.
Sigue a una mujer luchadora que se alegra de empezar de nuevo como empleada doméstica de una pareja acomodada y elitista.
Un joven guerrero se ve atrapado en una lucha entre los dioses del bosque y los humanos destructivos.
Alex el león es el rey de la selva urbana: es la atracción estelar del zoo neoyorquino de Central Park. Como sus mejores amigos, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, Alex ha pasado toda su vida en feliz e ignorante cautividad, bien alimentado y en una jaula con excelentes vistas al parque. No contento con su vida, Marty se deja llevar por la curiosidad y con ayuda de unos prodigiosos pingüinos, escapa del zoo para conocer mundo, con la intención de volver antes de que se haga de día. Alex, Melman y Gloria descubren su fuga y deciden salir en su busca antes de que alguien se de cuenta de su desaparición. Incluso en una ciudad como Nueva York, no deja de llamar la atención ver a un león, una jirafa y un hipopótamo andando por la calle y montando en metro. Los tres amigos consiguen encontrar a Marty en la estación Central, pero antes de que puedan volver al zoo los capturan y los embarcan con rumbo a África. Los pingüinos sabotean el crucero y los cuatro amigos aparecen en una playa de la exótica isla de Madagascar. Estos nativos de Nueva York deben aprender a sobrevivir en estado silvestre; es entonces cuando comprenden el sentido de la expresión “el mundo de ahí fuera es una jungla”.
El nominado al Óscar Timothée Chalamet protagoniza Marty Supremo (junto a Gwyneth Paltrow en el elenco), un retrato audaz y dinámico de Marty Reisman, un carismático neoyorquino soñador y charlatán que se niega a pasar desapercibido. En una ciudad que nunca duerme, Marty transforma un deporte ignorado, el ping pong, en su trampolín personal hacia la gloria. De buscavidas incansable a leyenda inesperada, su viaje desafía las reglas del éxito y del tiempo, culminando en una hazaña histórica
Valeria y sus excompañeros de colegio se reúnen veinticinco años después en el lugar donde compartieron su último verano inolvidable. En el reencuentro, salen a flote viejas rivalidades que los llevan a hilarantes situaciones en las que descubrirán el verdadero valor de la amistad y el peso del pasado en el presente.
Tian tiene doce años cuando es enviado a casa de su abuela debido a sus malos resultados escolares. Lejos de la ciudad, en las misteriosas montañas chinas, se hace amigo en secreto de un panda al que llama Moon. Esto marca el comienzo de una increíble aventura que está a punto de cambiar su vida y la de su familia.
En el Reino de Castilia, una fuerza oscura se alza de nuevo. A pocos días de la coronación del nuevo Emperador y la Emperatriz, sus siete polluelos reales son secuestrados y depende de un héroe devolverlos sanos y salvos: un repartidor adolescente, Arturo el Chivo. Sus sueños de ser un barbero de talla mundial quedan en suspenso cuando se convierte en padre de la noche a la mañana. Si quiere mantener a salvo a los traviesos niños en su viaje, primero debe madurar, descubrir su propio pasado y, por el camino, despertar a campeones olvidados. ¿Podrá Arturo devolver a los herederos y salvar el reino?
En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate?
Una niña es poseída por una presencia demoníaca. Ella luchará por todos los medios a su alcance para librarse de este. Ni su madre, ni la medicina tradicional, ni un experto en exorcismos, lograrán liberarla del demonio; hasta que una monja realizará un ritual de exorcismo y lo que descubrirá será más aterrador que la propia posesión.
Una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra un pueblo antaño reconocible y se topa con figuras terroríficas tanto familiares como nuevas, y empieza a cuestionarse su propia cordura.
Cuando un conserje oprimido, Winston Gooze, sufre un catastrófico accidente tóxico, se transforma en una nueva clase de héroe: The Toxic Avenger. Ahora, Toxie debe pasar de ser un marginado a un salvador, enfrentándose a despiadados magnates corporativos y fuerzas corruptas que amenazan a su hijo, a sus amigos y a su comunidad. En un mundo donde la codicia se desborda… la justicia se sirve mejor radiactiva.
Sigue a Bob Esponja en su viaje a las profundidades del océano para enfrentarse al fantasma del Holandés Errante.
Un mensajero en bicicleta despierta de un coma para descubrir que el mundo ha sido invadido por zombis tras el brote de un virus.
Ambientada en el Tokio actual, FAMILIA EN RENTA sigue a un actor estadounidense (Brendan Fraser) que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.
Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza. Las historias sobre lo que ocurrió allí se han vuelto una leyenda local, que han inspirado al primer Fazfest del pueblo. El ex guardia de seguridad Mike (Josh Hutcherson) y la oficial de policía Vanessa (Elizabeth Lail) han mantenido en secreto la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos a Abby (Piper Rubio), la hermana de 11 años de Mike. Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una aterradora cadena de eventos que revelará oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y despertará un horror olvidado que llevaba décadas oculto.
Killari, de 13 años, es elegida por el espíritu de los dioses tutelares como una danzante de tijeras. Su madre, Agucha, se opone; sin embargo, Remigio, su abuelo, encuentra esperanza en el interés de Killari por esta tradición y decide enseñarle los secretos de la “Danza de las Tijeras”
Un hombre es despedido de la compañía papelera donde llevaba 25 años trabajando. Algún tiempo después, y aún desempleado, se le ocurre una solución: eliminar realmente a su competencia.
De regreso de la universidad, Lucy se reúne con su familia, incluido su chimpancé Ben. Ben contrae rabia durante una fiesta en la piscina y se vuelve agresivo. Lucy y amigos se atrincheran en la piscina, ideando formas de sobrevivir.
Tras ser acusado de un crimen violento, un detective se ve obligado a demostrar su inocencia.
Stray Kids: The dominATE Experience es una película de concierto del grupo surcoreano Stray Kids. Se estrenará en febrero de 2026 a nivel global. La película utiliza imágenes de los conciertos y material detrás de cámaras de la gira mundial “dominATE”, que tuvo lugar en Los Ángeles en el SoFi Stadium los días 31 de mayo y 1 de junio de 2025.
Tom y Jerry viajan en el tiempo. Tras una loca persecución en el Museo Metropolitan de Nueva York, un portal del tiempo los transporta a una ciudad dorada inspirada en la Antigua China, llena de magia, guerreros y criaturas sorprendentes. Para regresar a casa, viven una increíble aventura repleta de acción y humor, donde deben enfrentarse a nuevos enemigos… ¡y quizás aprender a trabajar juntos!
Después del estallido social en Perú y la matanza del 9 de enero de 2023 en Juliaca, artistas del ande peruano nos harán viajar con su música por la región de Puno y su historia. Una tierra azotada históricamente por la represión y las revueltas indígenas.
Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.