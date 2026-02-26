Melgar vs Chankas en vivo: a qué hora juegan y cómo ver la fecha 5 Torneo Apertura 2026

Melgar vs Chankas EN VIVO se enfrentarán por la fecha 5 del Torneo Apertura. El equipo de Arequipa llega a este partido tras recibir una goleada de 3-0 ante FC Cajamarca con un Hat-Trick de Hernán barcos. El equipo de Andahuaylas lo hace de ganar a Sport Huancayo.
El partido de Melgar vs Chankas será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.
Melgar vs Chankas: Altas y bajas en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026
Melgar y Chakas llegan sin bajas a este partido por la fecha 4 del Torneo Aperura.
¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Chankas en vivo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?
El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el Estadio Monumental UNSA de Arequipa. El recinto tiene una capacidad para 40 370 espectadores.
¿A qué hora juegan Melgar vs Chankas en vivo por el Torneo Apertura 2026?
- En Perú, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 5:45 p.m.
- En Colombia, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 5:45 p.m.
- En Ecuador, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 6:45 p.m.
- En Bolivia, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 6:45 p.m.
- En Venezuela, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 6:45 p.m.
- En Brasil, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.
- En Argentina, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.
- En Chile, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.
- En Paraguay, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.
- En Uruguay, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.
¿Dónde ver el Melgar vs Chankas en vivo por TV?
El partido de Melgar vs Chankas será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.
Melgar vs Chankas: Alineaciones posibles
Melgar: Cáceda; Lazo, Denemustier, Alcantar, Zegarra; Tandazo, Salas, Guzmán, Bordacahar, Erustes y Cuesta.
DT: J. Reynoso
Chankas: Camacho; Kaufman, Palomino, Sánchez, Quiroz; F. Torres, Takeuchi, Gozales, Quintana; Pimienta, M. Torres
DT: W. Paolella
Melgar vs Chankas: Últimos resultados
Melgar
FC Cajamarca 3-1 Melgar
Melgar 4-0 CD Moquegua
Sporting Cristal 1-2 Melgar
Chankas
Chankas 3-2 Sport Huancayo
Comerciantes Unidos 1-1 Chankas
Chankas 1-0 Alianza Atlético