Melgar vs Chankas en vivo: a qué hora juegan y cómo ver la fecha 5 Torneo Apertura 2026

Melgar vs Chankas se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Apertura.
Melgar vs Chankas se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Apertura. | Fuente: RPP
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

No te pierdas los detalles del partido entre Melgar vs Chankas en el estadio Monumental UNSA.

Melgar vs Chankas EN VIVO se enfrentarán por la fecha 5 del Torneo Apertura. El equipo de Arequipa llega a este partido tras recibir una goleada de 3-0 ante FC Cajamarca con un Hat-Trick de Hernán barcos. El equipo de Andahuaylas lo hace de ganar a Sport Huancayo.

El partido de Melgar vs Chankas será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Melgar vs Chankas: Altas y bajas en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Melgar y Chakas llegan sin bajas a este partido por la fecha 4 del Torneo Aperura.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Chankas en vivo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el Estadio Monumental UNSA de Arequipa. El recinto tiene una capacidad para 40 370​​ espectadores.

¿A qué hora juegan Melgar vs Chankas en vivo por el Torneo Apertura 2026?

  • En Perú, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 5:45 p.m.
  • En Colombia, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 5:45 p.m.
  • En Ecuador, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 6:45 p.m.
  • En Bolivia, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 6:45 p.m.
  • En Venezuela, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 6:45 p.m.
  • En Brasil, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.
  • En Argentina, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.
  • En Chile, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.
  • En Paraguay, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.
  • En Uruguay, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.

¿Dónde ver el Melgar vs Chankas en vivo por TV?

Melgar vs Chankas: Alineaciones posibles

Melgar: Cáceda; Lazo, Denemustier, Alcantar, Zegarra; Tandazo, Salas, Guzmán, Bordacahar, Erustes y Cuesta. 

DT: J. Reynoso

Chankas: Camacho; Kaufman, Palomino, Sánchez, Quiroz; F. Torres, Takeuchi, Gozales, Quintana; Pimienta, M. Torres
DT: W. Paolella

Melgar vs Chankas: Últimos resultados

Melgar

FC Cajamarca 3-1 Melgar
Melgar 4-0 CD Moquegua
Sporting Cristal 1-2 Melgar

Chankas

Chankas 3-2 Sport Huancayo
Comerciantes Unidos 1-1 Chankas
Chankas 1-0 Alianza Atlético

