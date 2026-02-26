Melgar vs Chankas en vivo: a qué hora juegan y cómo ver la fecha 5 Torneo Apertura 2026

Melgar vs Chankas EN VIVO se enfrentarán por la fecha 5 del Torneo Apertura. El equipo de Arequipa llega a este partido tras recibir una goleada de 3-0 ante FC Cajamarca con un Hat-Trick de Hernán barcos. El equipo de Andahuaylas lo hace de ganar a Sport Huancayo.

El partido de Melgar vs Chankas será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Melgar vs Chankas: Altas y bajas en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026



Melgar y Chakas llegan sin bajas a este partido por la fecha 4 del Torneo Aperura.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Chankas en vivo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?



El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el Estadio Monumental UNSA de Arequipa. El recinto tiene una capacidad para 40 370​​ espectadores.

¿A qué hora juegan Melgar vs Chankas en vivo por el Torneo Apertura 2026?



En Perú , el partido Melgar vs Chankas comienza a las 5:45 p.m.

, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 5:45 p.m. En Colombia, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 5:45 p.m.

En Ecuador, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 6:45 p.m.

En Bolivia, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 6:45 p.m.

En Venezuela, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 6:45 p.m.

En Brasil, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.

En Argentina, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.

En Chile, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.

En Paraguay, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.

En Uruguay, el partido Melgar vs Chankas comienza a las 7:45 p.m.

¿Dónde ver el Melgar vs Chankas en vivo por TV?



Melgar vs Chankas: Alineaciones posibles



Melgar: Cáceda; Lazo, Denemustier, Alcantar, Zegarra; Tandazo, Salas, Guzmán, Bordacahar, Erustes y Cuesta.

DT: J. Reynoso

Chankas: Camacho; Kaufman, Palomino, Sánchez, Quiroz; F. Torres, Takeuchi, Gozales, Quintana; Pimienta, M. Torres

DT: W. Paolella



Melgar vs Chankas: Últimos resultados



Melgar

FC Cajamarca 3-1 Melgar

Melgar 4-0 CD Moquegua

Sporting Cristal 1-2 Melgar

Chankas

Chankas 3-2 Sport Huancayo

Comerciantes Unidos 1-1 Chankas

Chankas 1-0 Alianza Atlético