Ministro de Defensa: maquinaria para atender emergencias por lluvias está "distribuida estratégicamente en todo el país"

El ministro de Defensa y exjefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Arroyo Sánchez, sostuvo que el traslado de maquinaria encuentra "distribuida estratégicamente en todo el país" para la atención de emergencias por lluvias.

Ello, además, se encuentra bajo la supervisión de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Centro de Operaciones de Emergencia.

En el programa especial Tema de fondo, el ministro dijo que la disposición logística facilita el traslado inmediato de equipos desde localidades cercanas hacia puntos críticos.

"La maquinaria está distribuida estratégicamente en todo el país. Por ejemplo, ayer se puso en umbral rojo el río Chicama, por decir La Libertad, e inmediatamente acudió maquinaria de Chiclayo, que es la más cercana, y también de Caraz. Hoy día, por ejemplo, se lleva maquinaria para apoyo en la parte baja del río Chicama, para limpiar las aguas, y no puedan salir de su curso", explicó.

Situación en Arequipa

Por otro lado, aseguró que en la región Arequipa existe suficiente maquinaria para atender las emergencias por lluvias, pero sí es necesario la llegada de volquetes.

"Lo que yo detecté cuando fui el día sábado y domingo, para ver qué es lo que ha pasado realmente, es que se necesitaba volquetes. ¿Por qué? Porque esos desperdicios que sacan de todas las calles, no solamente de Yanahuara, sino de Cayma, lo dejan a una hora más o menos. Entonces, una hora de ida, otra hora de regreso, imagínense, dos horas, prácticamente no hay maquinaria ahí, porque el que abastece, digamos, al volquete, en 10 o 15 segundos lo abastece y sale el volquete", mencionó Luis Arroyo.

Gestión del gobierno frente a lluvias y huaicos

Por otro lado, el ministro Arroyo Sánchez indicó que, frente a las lluvias de gran magnitud que afectan regiones como Tumbes, Piura y Arequipa, se han activado protocolos técnicos ante la falta de sistemas de drenaje convencionales en las zonas costeras.

Arroyo señaló que en Tumbes no existen "drenajes adecuados" y por eso "cuando llueve mucho, se estancan las aguas y ahí vienen las plagas".

En el caso de Piura, se utilizan los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de aguas de lluvia (Sares) mediante el uso de motobombas estacionarias de alta capacidad.

"En Piura, por ejemplo, funcionan los Sares. Son los sistemas de aguas alternativos donde, mediante motobombas potentes que están estacionadas -solo hay tres móviles- donde ellos desaguan las que se encuentran estancadas en todas las ciudades. Hay puntos que se acumula esta agua. Los estancan y los llevan fuera de la ciudad y van al río, básicamente. Ese es el movimiento", enfatizó en Tema de Fondo.

Añadió que cuando llueve demasiado, es un poco más complejo realizar la labor, "pero normalmente en dos o tres horas se desaguan estos Sares".

Asimismo, mencionó que por orden del señor presidente de la república, José María Balcázar, se ha designado a "un ministro en cada región" para que cada uno coordine de forma directa con las autoridades regionales.

"En todas las regiones hay un ministro ya designado para que atienda directamente, y esa persona obviamente coordina con los demás sectores de apoyo", declaró.