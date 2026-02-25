ONPE habilitó portal web para consultar local de votación: averigua aquí donde te toca sufragar

Los ciudadanos ya pueden verificar su mesa asignada y centro de sufragio ingresando su número de DNI en la plataforma virtual.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que ya se encuentra habilitada la plataforma virtual para que los ciudadanos consulten su centro de votación con miras a las Elecciones Generales 2026. A través del servicio en línea, los electores podrán verificar la mesa asignada y el local donde deberán emitir su voto, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Para acceder a la información, solo es necesario ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). El sistema mostrará los datos personales del votante, el distrito de residencia, el número de mesa, el orden en el padrón y el tipo de sufragio que le corresponde. Además, se detallará la dirección exacta del local de votación y referencias que faciliten su ubicación el día de los comicios.

Para averiguar tu lugar de votación entra a este enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

La entidad recordó que, como parte de la planificación electoral, estuvo operativo hasta el 14 de diciembre de 2025 el aplicativo “Elige tu local de votación” (ETLV), que permitió a los ciudadanos seleccionar hasta tres opciones de centros cercanos a su domicilio. Esta medida buscó mejorar la distribución de votantes y reducir la aglomeración durante la jornada.

Según el cronograma del proceso supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones, la publicación anticipada de estos datos forma parte de las acciones orientadas a garantizar un sufragio ordenado e informado. Las autoridades exhortaron a la población a revisar con anticipación su asignación para evitar inconvenientes y recordaron que el proceso contará con la fiscalización del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y demás instituciones del sistema electoral, con el fin de asegurar comicios transparentes y seguros.

Guía práctica para marcar la cédula y emitir un voto válido

La cédula, que medirá 42 cm de ancho por 44 cm de largo como máximo, estará organizada en cinco columnas:

Plancha presidencial

Senadores a nivel nacional

Senadores por regiones

Diputados

Representantes del Parlamento Andino

La jornada de votación será de 7 a.m. a 5 p.m., por lo que se recomienda acudir con tu DNI y con tiempo para emitir tu voto.

En entrevista con El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP, la especialista en Educación Electoral de la ONPE, Marisol Cuellar, explica que solo existen dos formas de marcar la cédula para que el voto sea válido: con un aspa o una cruz.

"Lo que tenemos que hacer es marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de su preferencia. En el caso de la fórmula presidencial, aparece, además del símbolo, la fotografía del candidato a la presidencia. En esa medida, una persona puede marcar el símbolo, puede marcar el símbolo y la foto o puede marcar solo la fotografía", precisa.

Importante: el punto donde se cruzan las líneas de la marca debe quedar dentro del recuadro; de lo contrario, el voto podría ser invalidado.

