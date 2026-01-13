Cartelera Cine en Lima y Perú hoy martes 13 de enero

Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate?
Tercera entrega de la saga "Avatar". Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.
Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini zarpan en el evento cinematográfico más grande, completamente nuevo e imperdible… Bob Esponja, En busca de los pantalones cuadrados. Desesperado por convertirse en un tipo importante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía a Don Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma, en una aventura cómica por el mar que lo llevará a las profundidades más profundas del océano, donde ninguna esponja ha llegado antes
Un revolucionario y un soñador caen prisioneros en la misma celda. Lo que comienza como desconfianza y distancia se convierte en un vínculo profundo, marcado por la política, la represión y la magia del cine. El beso de la mujer araña es un drama cautivador donde la lucha por sobrevivir revela el lado más humano del amor
GRAND PRIX OF EUROPE sigue a Edda, una joven ratoncita con grandes sueños de competir en el Gran Premio. Su mundo da un giro inesperado cuando, por accidente, tiene la oportunidad de participar en la carrera, disfrazada como su ídolo y estrella del automovilismo, Ed. A medida que compite, Edda —guiada por Ed como mentor— enfrenta una serie de desafíos y trampas en la pista que ponen a prueba su resistencia y habilidades como corredora. La historia alcanza su clímax cuando Edda descubre un plan de sabotaje por parte de un competidor. Con valentía e ingenio, logra frustrar el complot, salvando la carrera y a sus compañeros corredores. El viaje de Edda —de soñadora en un parque de diversiones en decadencia a heroína del Grand Prix— transmite mensajes de perseverancia, integridad y realización de los sueños. La película concluye con un poderoso mensaje sobre superar obstáculos y alcanzar la grandeza, dejando al público inspirado por la transformación de Edda.
Ambientada en el Tokio actual, FAMILIA EN RENTA sigue a un actor estadounidense (Brendan Fraser) que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.
Sigue a una mujer luchadora que se alegra de empezar de nuevo como empleada doméstica de una pareja acomodada y elitista.
Ha llegado el momento de que el joven y apuesto rey Benjamín encuentre esposa. Cuando le presentan el retrato de la bella princesa Carolina, queda tan encantado que a cambio le envía su retrato, pero la mimada y orgullosa princesa Carolina lo rechaza. El rey Benjamín decide seducirla y, disfrazado de jardinero, consigue trabajar en su castillo. Descubre que la princesa alguna vez fue feliz y amable y, con la ayuda de la música y las flores, se enamora de él. Cuando sus consejeros, deseosos de permanecer en el poder, encuentran en ella un príncipe débil con quien casarse, Carolina y Benjamín huyen juntos. Los numerosos obstáculos a los que se enfrentarán en su huida los unirán. Sin embargo, Benjamín aún tendrá que revelar la verdad...
El caos se desata cuando desaparece un dispositivo que permite a los terapeutas entrar en los sueños de sus pacientes. Solo la joven científica Paprika podrá detener esta alteración y restablecer el orden.
La búsqueda desesperada de una mujer por su hermana perdida hace mucho tiempo se convierte en una obsesión al darse cuenta de que el demonio imaginario de su infancia puede haber sido real.
Después del estallido social en Perú y la matanza del 9 de enero de 2023 en Juliaca, artistas del ande peruano nos harán viajar con su música por la región de Puno y su historia. Una tierra azotada históricamente por la represión y las revueltas indígenas.
En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
En PRIMATE, las vacaciones tropicales de un grupo de amigos se convierten en una aterradora y primitiva historia de terror y supervivencia
El mundo apocalíptico descrito en una novela se ha convertido en realidad. ¡Y solo yo sé cómo termina esta historia! Kim Dok-ja (Ahn Hyo-seop), un hombre común de veintitantos años, es el único lector de una oscura novela web titulada “Tres maneras de sobrevivir al apocalipsis”. Tras seguirla desde sus días escolares, luego de diez años de publicaciones, finalmente se revela su conclusión. Al no estar conforme con el final, Kim escribe una carta furiosa al autor, llamándola “la peor novela”. Después de enviar la carta, el mundo apocalíptico de la novela se vuelve de pronto real, y el héroe omnipotente de la historia, Yoo Jung-hyeok (Lee Min-ho), aparece frente a él. Como la única persona que sabe cómo sobrevivir en este nuevo mundo, Kim y sus compañeros rescatan a Yoo Jung-hyeok y se esfuerzan por salvarlo todo escribiendo su propio y nuevo final.
La reportera encubierta Si-Kyung se infiltra en una secta y queda atrapada en una ceremonia donde los secretos se pagan con sangre. Cada revelación es más oscura... y escapar exige un sacrificio que podría costarle todo.
Sigue a Bob Esponja en su viaje a las profundidades del océano para enfrentarse al fantasma del Holandés Errante.
Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que es una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra.
En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
Lo que comenzó como un pequeño accidente pone en movimiento una serie de consecuencias cada vez mayores.
Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza. Las historias sobre lo que ocurrió allí se han vuelto una leyenda local, que han inspirado al primer Fazfest del pueblo. El ex guardia de seguridad Mike (Josh Hutcherson) y la oficial de policía Vanessa (Elizabeth Lail) han mantenido en secreto la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos a Abby (Piper Rubio), la hermana de 11 años de Mike. Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una aterradora cadena de eventos que revelará oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y despertará un horror olvidado que llevaba décadas oculto.
Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.
Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.
Tras la primera parte de esta aventura, Elphaba enfrenta su destino como Bruja Mala del Oeste, mientras Glinda es nombrada defensora de Oz. Ambas deben tomar decisiones cruciales que marcarán sus futuros.