Barcelona SC vs Botafogo en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver la fase 3 de Copa Libertadores 2026?

Barcelona SC juega de local contra Botafogo de Brasil en un partido vital por la Copa Libertadores.

Barcelona de Ecuador saldrá este martes por la hazaña en la disputa del billete de la Fase de Grupos, en el enfrentamiento de ida de la tercera fase contra el campeón de la Copa Libertadores 2024, el Botafogo, de Brasil.

Tras la gran remontada en la fase anterior contra Argentinos Juniors en la definición por penales en el estadio Diego Armando Maradona de Argentina, el cuadro ecuatoriano creció en motivación y apunta a ganar la serie contra el Botafogo que eliminó al Nacional Potosí, de Bolivia.



Si bien, el Barcelona alcanzó el gran envión en la Libertadores, el equipo se encuentra en pleno engranaje futbolístico, que comenzó en enero pasado con la contratación del técnico, el venezolano César Farías, y la incorporación de la mayoría de los jugadores titulares de la actual temporada.

Botafogo, campeón de la Libertadores 2026, una vez superada la segunda fase ante Nacional Potosí boliviano, procurará apoderarse del billete para la fase de Grupos.

El técnico del 'Fogao', el argentino Martín Anselmi, volverá a enfrentar al Barcelona en procura de retener el invicto, pues con el Independiente del Valle lo derrotó en una ocasión y empató dos partidos en la disputa de la liga profesional ecuatoriana entre 2022 y 2023, respectivamente.

Barcelona SC vs Botafogo: Altas y bajas para la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026



En Barcelona, entre los jugadores destacados en los partidos del torneo sudamericano estarán el portero venezolano José Contreras, el defensa paraguayo Javier Báez, los centrocampistas Jhonny Quiñónez, el argentino Milton Céliz y en ataque el argentino Darío Benedetto y el paraguayo Héctor Villalba.

Entre las figuras que se destacan en el Botafogo, estarán el goleador del equipo en la liga brasileña, Danilo Oliveira, con 4 anotaciones en la liga local y una en la Libertadores, junto al extremo derecho Alex Telles, autor de un gol en el partido vuelta ante el cuadro boliviano.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona SC vs Botafogo en vivo por la fase previa de la Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el martes 3 de marzo en el Estadio Monumental Banco Pichincha (ciudad de Guayaquil). El recinto tiene una capacidad para 59.283 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs Botafogo en vivo por la fase previa de la Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 7:30 p.m. En Venezuela , el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 8:30 p.m.

, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 9:30 p.m.

En México, el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Barcelona SC vs Botafogo comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona SC vs Botafogo en vivo por TV?



El partido de Barcelona SC vs Botafogo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Barcelona SC vs Botafogo: Alineaciones posibles



Barcelona SC: Linck; Vitinho, Ponte, Bstos, Barboza y Telles; Danilo, Newton, Montoro y Barrera; Martins.

Botafogo: Contreras; Carabalí, Báez, Rangel y Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Mina, Castillo y Rojas; y Benedetto.



